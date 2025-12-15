苗縣簽約推動綠氫產業示範園區 率先全國啟動能源布局共創三贏

苗栗縣政府與華城電機簽訂「氫能產業專區新建營運移轉案」合約推動綠氫產業示範園區率先全國啟動能源布局共創三贏，右為鍾東錦縣長。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府十五日與華城電機簽訂「氫能產業專區新建營運移轉案」合約，宣告啟動以促參模式在銅鑼鄉推動前瞻性的「綠氫產業示範園區」，苗栗成為率先全國以公私合力導入氫能示範的縣市，能源轉型也朝永續未來邁向新里程碑。縣長鍾東錦表示，新能源開發是全球新趨勢，期許這項合作案配合大矽谷推動計畫和產業專區，擴大招商引資，攜手共創政府、企業及永續三贏局面。

「氫能產業專區新建營運移轉案」簽約儀式上午在縣府A401會議室舉行，雙方代表分別是縣長鍾東錦與華城電機執行長許逸晟，另有縣府工商發展處長詹彩蘋帶領的團隊與華城電機幹部，以及立委邱鎮軍特助張朋輝和專家學者，也一起見證為能源轉型翻開新頁關鍵的一刻。

苗栗縣政府工商發展處指出，在全球邁向淨零排放的趨勢下，地方政府角色日益關鍵。苗栗縣政府近年積極推動綠能與新興能源發展，而今日啟動的示範園區坐落在銅鑼鄉中平村，基地面積約一點九公頃，未來主要作為綠氫製造、附屬矽氫相關技術應用及示範的重要場域，不僅展現永續策略再升級，也有助吸引相關產業技術落地注入新動能。

合作案係由華城電機獲選為最優申請人，本身是國內知名重電廠，參與再生能源及儲能系統生產經驗豐富，並成立專案公司負責未來營運。園區初期將以再生能源製氫為核心，發展綠氫示範應用，同步導入由矽產氫相關技術驗證，串聯半導體、材料及能源應用等產業鏈需求，打造一座兼具研發驗證、產業示範與教育展示功能的複合型場域。透過促參機制引入民間企業，既可有效降低政府財政負擔，也讓產業在研發、營運與市場布局上更具彈性。

華城執行長許逸晟表示，新能源開發關係人類福祉與地球永續，該公司早於十多年前即著力於再生能源與能源管理領域，數年前更聚焦在氫能源布局，此次承蒙苗栗縣政府推動這項極有遠見的計畫，也提供業者展現專業與技術的舞台。示範園區預計投資逾三點三億元，一年生產約二十八萬噸的氫氣，將帶給政府超過零點五億元的收益，創造出十億元的經濟產值。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣政府為這項氫能源計畫已籌畫二年多的時間，並先後到日本及韓國觀摩汲取經驗；無庸置疑，開發新能源肯定是未來國際趨勢，氫能源對淨零排碳政策有非常顯著的貢獻，今天與華城簽署合作契約，這是一個很好的開始，期待未來在官方和民間的輔導協助下，順利推動合作案，並逐步擴大發展及推廣。鍾東錦縣長再次強調，電力和水力相當於「縣力」和「國力」，縣內除通霄發電廠將加倍發電之外，中央與縣府正積極推動新建天花湖水庫工程，加上未來的氫能源，電力和水力都會更充沛，符合AI產業對水電的大量需求，進而吸引高科技廠商進駐設廠。

另方面，苗栗縣政府不論在大矽谷推動計畫、設置產業專區或招商引資，推動這些重點工作的腳步亦從未停歇，大矽谷計畫一旦成形，勢必有國內外大廠進駐，帶來更多就業機會和經濟活動，提高鄉親工資所得；教育單位也會尋覓知名大學合作，研擬在職進修多元途徑，迎合各種人才吸收新知與時俱進的需要，讓老、中、青、幼都獲得更完善的照顧，日子過得更有幸福感。