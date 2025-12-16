苗縣結帳還鄉助打詐 鍾東錦籲移工帳戶與簽證同步

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣推動「結帳還鄉」專案半年，有效降低移工在台帳戶淪為詐團洗錢工具。縣長鍾東錦呼籲將移工帳戶與簽證期限同步，期滿離境即自動失效，只要中央一聲令下，就能達到最佳效果。

苗栗縣警察局今年6月起結合縣府勞工及青年發展處，與在地企業共同推動「結帳還鄉」專案，協助外籍移工在工作期滿還鄉前，結清在台灣的金融帳戶，有效降低移工們將金融帳戶販賣給詐騙集團，共同防堵外籍人頭帳戶。

縣警局今天舉辦專案成果記者會，警察局長王森瑒說明，統計今年1至5月合法移工涉詐人頭帳戶查獲44件，相較推動專案之後的6至11月下降為10件，且11月更達成「零發生」目標，顯見防治成效良好。

縣警局推動專案期間發現，外籍學生可能不諳台灣法律，容易成為詐團鎖定目標，會中縣長鍾東錦、警察局長王森瑒與國立聯合大學校長侯帝光、育達科技大學副校長龍清勇簽訂「防詐護安」合作備忘錄，共同強化校園防詐教育與聯繫平台，守護外籍學生的財產安全，也避免誤觸法令。

記者會中，育達科大越南籍武姓生活輔導師分享遭詐騙慘痛經歷。她說，2年前刷卡網路購物後，接獲詐團電話聲稱有可疑大筆訂單及個資外洩疑慮，她因擔心辛苦積攢的獎學金、生活費損失，按對方指示至ATM操作並提供金融卡資訊，以為完成「安全設定」，未料成為人頭帳戶的被害人，她主動報警偵辦後雖排除犯罪嫌疑，但銀行帳戶至今仍無法使用。

武姓女子指出，對方假冒網購平台、銀行人員，交談間頗有「專業素養」，更充分掌握人性，希望以自己的經驗，提醒外籍學生提高警覺。

「詐騙集團比恐怖分子還難抓」鍾東錦表示，縣警局推動結帳還鄉專案有具體成效，但詐騙集團犯案分布全台甚至在國際流竄，若要防制外籍人頭帳戶，僅靠苗栗縣難以撼動。

鍾東錦說，應建議中央由金管會協調各大銀行金融機構，讓外籍移工簽證期限與在台帳戶同步，當工作期滿離境，帳戶自動失效，既不必勞師動眾，還能全面性地圍堵，他認為這是中央一道命令就解決的事，效果一定會更好。（編輯：方沛清）1141216