苗縣編印115年客語日曆 12/6起開放索取
（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府編印115年「客語日曆」，方便民眾每天精進客語，除有手機App版本供下載，也提供300份紙本日曆，12月6日起在縣府文化觀光局和竹南火車站開放索取。
苗栗縣政府文化觀光局今天表示，為讓客語融入日常生活，連續多年編印「客語日曆」，因明年是馬年，115年客語日曆以「馬躍客家旺 春到千門開」，為民眾開啟新的一年。
文觀局長林彥甫指出，感謝客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，日曆上每天印製1則客家生活詞彙，搭配客語拼音、釋義及例句，幫助民眾提升客語能力，說得更流利。
客語日曆有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，在日常生活中輕鬆學習客語；另外，也提供紙本日曆開放索取，數量300本，領完為止。
文觀局表示，115年苗栗縣客語日曆將於12月6日上午9時起，在文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放索取，凡是居住苗栗縣民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人最多可領取2本（含自領及代領各1本，或代領2本）。（編輯：林恕暉）1141125
其他人也在看
食藥署抽檢「海膽、巴西蘑菇重金屬超標」 中藥百合鎘含量過高
衛福部食藥署公布114年度7至9月市售食品重金屬含量抽檢結果，在307件樣本中發現8件產品重金屬鎘含量超標，包括日本百合、鮮百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚及海膽等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中3件已列為加強管理對象，另5件則依「食安法」第47條規定，共裁處新台幣15萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 5 小時前
台南稽查含蘇丹紅化粧品 封存5977支潤唇膏
（中央社記者楊思瑞台南24日電）衛生福利部食品藥物管理署今日公布「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批含化粧品禁用色素蘇丹4號，台南市衛生局依清單稽查相關業者，初步封存5977支潤唇膏。中央社 ・ 20 小時前
全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險
美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。中時新聞網 ・ 1 天前
藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性
為了防止藥品短缺，強化藥品供應韌性是各國政府當務之急。台大藥學專業學院教授沈麗娟分享他國經驗，歐洲以多層次的評估，篩選出「關鍵藥品」，由國家介入保障供應。衛福部長石崇良坦言，我國「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」各有不同定義，下一步要釐清哪些藥品需要藥價保護。中時新聞網 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 19 小時前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 58 分鐘前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 3 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前