苗縣編印115年客語日曆 12/6起開放索取

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府編印115年「客語日曆」，方便民眾每天精進客語，除有手機App版本供下載，也提供300份紙本日曆，12月6日起在縣府文化觀光局和竹南火車站開放索取。

苗栗縣政府文化觀光局今天表示，為讓客語融入日常生活，連續多年編印「客語日曆」，因明年是馬年，115年客語日曆以「馬躍客家旺 春到千門開」，為民眾開啟新的一年。

文觀局長林彥甫指出，感謝客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，日曆上每天印製1則客家生活詞彙，搭配客語拼音、釋義及例句，幫助民眾提升客語能力，說得更流利。

客語日曆有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，在日常生活中輕鬆學習客語；另外，也提供紙本日曆開放索取，數量300本，領完為止。

文觀局表示，115年苗栗縣客語日曆將於12月6日上午9時起，在文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放索取，凡是居住苗栗縣民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人最多可領取2本（含自領及代領各1本，或代領2本）。（編輯：林恕暉）1141125