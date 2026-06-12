苗縣老宅延壽補助 6／15開跑

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苗栗縣政府配合內政部推動老宅延壽計畫，自6月15日至9月14日受理申請，補助30年以上合法住宅修繕及改善公共空間與安全。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府配合內政部推動「老宅延壽計畫」，自6月15日至9月14日受理申請，開放30年以上合法住宅申請修繕及公共空間改善補助，以強化建築安全、改善無障礙環境，並提升居住品質。

縣府工商發展處指出，苗栗縣目前30年以上住宅比例已達58.7％，推估約有6萬5千戶老屋，隨著高齡化社會加速，住宅安全與居住機能改善需求日益增加。此次由內政部推動的老宅延壽計畫，透過補助機制協助民眾進行修繕更新，強化建築安全並改善生活環境。

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本次補助對象為屋齡30年以上合法建築物，包括4至6樓且以住宅使用為主公寓，以及6樓以下透天住宅。補助項目涵蓋外牆修繕、屋頂防水改善、管線更新及無障礙設施增設等工程，以降低民眾修繕負擔。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，本計畫採「受理後統一審查」方式辦理，縣府收件後將先進行資格及文件完整性審查，待受理截止後，再依中央規定進行實質審查及排序作業。若申請案件超過年度補助額度，將依中央訂定評分機制辦理審查。

中央訂有6大評比項目，包括高齡及弱勢族群居住需求、建築物安全改善程度、整體街廓改善效益、節能減碳效益等指標進行評分，若評分結果相同，則依屋齡較高者優先，如屋齡仍相同，將以公開抽籤方式決定排序，以確保補助資源分配公平合理。

縣長鍾東錦表示，縣府高度重視本項補助計畫，要求全程秉持「公開、公平、公正、透明」原則辦理，所有申請案件均依中央規定統一受理與審查，不因送件先後影響資格，民眾無須熬夜排隊或搶先掛件，只要在受理期限內備妥資料即可提出申請。

縣府工商發展處提醒，本補助並非「先申請先補助」，民眾無須搶快送件，只要於受理期間內備妥資料即可提出申請。相關資訊可至苗栗縣政府工商發展處網站查詢，或洽詢開發科，電話037-558563、037-558564。