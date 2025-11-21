苗縣自編預算 明年推免費營養午餐

苗縣長鍾東錦於議會總質詢表示，因中央補助不足，縣府將自編預算，並自明年9月起推動全縣免費營養午餐，每名學生補助至30元。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會21日舉行第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員鄭碧玉質詢營養午餐政策及校安等議題，縣長鍾東錦宣布，因中央補助款調整導致午餐與設備經費刪減，縣府將自行編列預算，明年9月起推動全縣免費營養午餐，每名學生補助至30元，午餐標準提升至60元。

鄭碧玉在總質詢時指出，縣府推動的免費營養午餐政策，目前雖已有10個鄉鎮配合執行，但仍有部分鄉鎮尚未加入，她憂心政策能否如期全面落實，並要求縣府說明如何確保縣內所有學生都能公平同步受惠。

教育處表示，中央補助弱勢學生營養午餐費，今年度之前由中央一般性補助款經費支應，但明年度中央未編列該項一般性補助款，為能持續照顧弱勢學生，縣府已在明年編列預算支應。

縣長鍾東錦答詢表示，因中央一般性補助款調整，原本補助中低收入戶及原住民學生的經費約8000萬元被取消，近1億元設施設備補助不再，縣府將自行編列預算。過去全縣10個鄉鎮提供免費營養午餐，苗栗市、竹南、頭份部分補助，但金額偏低，僅達成本6分之1，因此縣府自明年9月起，每餐總費用60元，其中縣府補助30元，其餘由各鄉鎮市公所負擔，政策涵蓋縣立高中及私校國中小。

鍾東錦強調，縣府將與各鄉鎮合作，確保全縣學生均等受惠，提升餐食品質與用餐意願，兼顧公平性，讓學生「吃得好、吃得飽、吃得營養」。縣府也會考量偏鄉便利性，持續與社會處及相關單位協調，確保偏遠地區學生與長輩受惠，保障教育與營養政策落實。