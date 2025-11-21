苗縣苑裡路口2機車事故 高中生騎士摔水溝昏迷

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣苑裡鎮一處無號誌路口，今天發生2部機車事故，其中16歲無照騎車高中生摔落水溝，意識昏迷，另名騎士疑似骨折，雙雙送醫救治，肇事原因尚待釐清。

苗栗縣消防局表示，上午7時50分接獲報案稱苑裡鎮田心七路與田心十六路交叉路口發生事故，救護人車到場發現為2部機車發生車禍，其中1名學生摔落路旁水溝；另名男性騎士右小腿及左肩疑似骨折，救護人員分別以頸圈、長背板固定後送往苑裡李綜合醫院救治。

苗栗縣警局通霄分局指出，經查16歲李姓男高中生騎乘普重機車沿田心十六路東往西直行，與沿田心七路北往南直行的43歲鄧姓男騎士發生碰撞，員警到場時，李姓高中生意識陷入昏迷。

警方表示，現場為無號誌路口，但兩人所騎乘車道分別劃有「停」、「慢」標字，經查鄧男無酒駕，昏迷男學生則待抽血檢驗，詳細肇事原因及責任尚待進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1141121