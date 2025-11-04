苗縣表揚33家友善職場優質企業

苗栗縣長鍾東錦（左）頒獎表揚友善職場優質企業裕隆汽車製造股份有限公司，由協理吳世琳代表接受。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨（四）日表揚縣內三十三家優質企業，縣長鍾東錦恭賀獲獎企業、店家能獲得評鑑委員肯定，也謝謝他們打造出一個友善的好職場，讓苗栗鄉親擁有很好的就業環境。鍾東錦縣長也祝福縣內所有企業都能賺錢，並善待員工，縣府也會努力協助企業，讓勞資關係更有好，提升員工的幸福感。

苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業˙友善職場」評鑑，並表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的企業，藉此樹立標竿，引領更多企業精進，攜手打造「勞資共好、宜居宜業」的幸福苗栗。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中表示，此次獲獎企業共三十三家，包含上市櫃企業、外資企業、金融機構、中小企業及微型企業等，在營造友善安全友善職場環境、實施彈性工時及員工關懷措施等方面表現突出，展現企業兼顧營運與社會責任的決心。縣府也期盼藉由這項表揚活動，擴散友善職場的理念，讓「幸福打拼共創未來」成為苗栗的最佳品牌。

勞工及青年發展處長王浩中強調，本次活動除肯定優質企業長期致力於友善職場的用心外，也希望藉由表揚與交流，促進企業之間的良性競爭與經驗分享。縣府未來將持續推動勞動權益保障、職場安全強化及多元共融的就業環境，協助企業提升人力資源管理與永續經營能力，吸引青年返鄉就業、企業投資進駐，進一步帶動地方產業升級與發展。

獲表揚優質企業：一月初餐飲、公館鄉農會、台銀苗栗分公司、田義食品、立康生醫、兆勁科技、合利精機、合馬家具、亞克先進科技、函軒會館、定揚科技、明日湘企業、青志金屬工業、勇城重機工程、恆智重機、胤揚科技工程、苗栗縣私立夏禾幼兒園、苗栗縣私立格林探索幼兒園、泰安觀止溫泉、烏色企業社、喜妹娜哇、智邦科技、賀苗企業有、賀祥企業、超豐電子、楙盛、瑞士商格蘭富股台灣分公司、裕隆汽車、彰化商業銀行苗栗分公司、綠川工程顧問、衛生福利部苗栗醫院附設護理之家、聯耀企業、馥華人力資源管理顧問。