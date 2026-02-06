苗縣警局新建工程動土 內政部長允持續挹注資源

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣警察局警政大樓異地新建工程今天動土，預計117年9月竣工。內政部長劉世芳表示，中央地方合作推動地方建設，未來警政工作所需軟、硬體建設、資源也會全力支持。

苗栗縣警察局建物自民國58年啟用至今近60年，是除了被列為市定古蹟的新竹市警察局外，全國各縣市最老舊的警政辦公廳舍，前行政院長蘇貞昌110年到苗栗視察地方建設允諾中央全力協助重建。

因計畫從原地重建改為異地重建，加上原物料上漲等因素，歷經多年爭取經費、協調，終於去年5月獲中央核定規劃興建地下1層地上5層RC建築，總樓地板面積1萬4976平方公尺，總經費新台幣14億84萬元辦理，其中中央補助11億4200萬元，苗栗縣政府自籌2億5884萬元，今天舉行動土典禮。

內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、苗栗縣議長李文斌、苗栗縣警察局長李忠萍等人出席動土儀式。劉世芳表示，新建警政大樓經過千轉百折後，終於克服萬難順利動土，這項工程中央負擔82%經費，顯示對苗栗警政建設和治安的重視，未來不論是警政人員需求、工作推動所需軟、硬體建設資源，都會持續協助。

劉世芳強調，內政部去年撥付苗栗縣逾9億元公共工程建設經費，其中近2億元用於人行道安全計畫，對於苗栗縣整體發展，中央與地方向來是一起合作；她也說，苗栗縣有27筆、約10公頃公共設施用地可望解編，未來可提供公辦市地重劃，做更好的發展。

鍾東錦感謝內政部讓警政大樓得以順利動土，然因樓地板面積不足，尚須興建第2棟大樓，希望中央持續挹注資源，讓警察人員擁有舒適辦公環境，有現代化科技設備，不論維持交通、守護治安或為民服務，均將如虎添翼，打造良好穩定治安環境，自會吸引更多優質廠商到苗栗投資，相對也增加就業機會。

根據苗栗縣警察局資料，新建警政大樓將座落苗栗市經國路旁、鄰近苗栗縣立體育場及苗栗縣消防局，將打造智慧警政中心，期能透過大數據、人工智慧（AI）等科技設備整合分析資料，提升警察工作效率與精準度，另建置國際認證鑑識實驗室，強化科學鑑識，提升、優化各項治安維護工作，工程預計117年9月竣工。（編輯：李錫璋）1150206