苗縣警局月報 表揚績優政風、民防人員及警員

苗栗縣政府警察局二十三日下午二時三十分在該局三樓大禮堂舉行十二月份月報及頒獎，副縣長邱俐俐表揚績優政風、民防人員、偵破刑案有功、為民服務績優警員，感謝所有警政同仁及協勤工作夥伴們，在這個月為苗栗縣的治安、交通及為民服務工作無私地奉獻。

副縣長邱俐俐表示，首先感謝苗栗縣警察之友會提供打詐加菜金、子女獎學金、健康檢查補助及推動客語認證獎勵金，鼓勵同仁及年輕學子積極學習，在工作上精益求精外，也能有更多預算來照顧自身健康；警友會默默作為警察同仁強大後盾，協助推動警政工作，對苗栗縣治安貢獻良多，在此特別提出表揚。其次要恭喜績優的政風及民防工作人員。政風是維護機關廉潔首要單位，尤其於推動各項廉政業務之際，應著重於保護同仁立場，並適時介入以導正缺失，興利與防弊，有效管控風險；另外苗栗縣一一三年度「行政院災害防救業務訪評」及「萬安四十七號演習」二項民防工作均榮獲行政院評核為優等單位，感謝你們認真打拼努力爭取團隊榮譽，積極的工作態度堪為縣府團隊表率。

同時要向在第一線默默耕耘、為民服務績優的警察同仁們，致上最深的敬意，也肯定破案有功人員，持續打擊犯罪維護治安，共同打造幸福山城。在此謹代表全體縣民，向每一位辛苦付出的警察同仁致上最誠摯的謝意。

得獎名單如下：內政部警政署一一四年政風工作績優人員：.政風室警務員吳冠儒及頭份分局警務員李孟勳。一一四年民防工作績優人員：民防管制中心技士李泱融。為民服務績優警員名單如下：公館所警員林昕儒、北苗所警員蔡蓓蓉、南庄所巡佐朱達文、中海所警員黃梓修、竹南所警員杜欣諭、通霄所警員謝沂玲、中興所警員劉子辰。苗栗縣偵破各類案件有功人員：刑警大隊偵三隊長邱新甫、苗栗分局偵查隊長林文元、頭份分局偵查隊長魯竟成、刑警大隊偵二隊長陳君達、竹南分局偵查隊長吳邦安等共五人（見圖）。