苗縣警局警政大樓新址重建動土 內政部長允持續挹注軟硬體資源

苗栗縣警察局警政大樓新址重建工程，6日由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦偕同中央與地方政要，虔誠焚香祝禱後舉行動土典禮，工期經部長協調廠商後，可望提前在117年3月竣工啟用；新建警政大樓結合在地水岸意象，設有大數據及人工智慧整合分析，具提高警察工作效率與精準度的智慧功能，另建置國際認證的鑑識實驗室，將以現代鑑識科學投入犯罪偵查及治安維護。

警察局警政大樓新址重建工程因故延宕多年，直至114年5月9日獲中央核定興建地下1層地上5層RC建築，總樓地板面積為1萬4976平方公尺，總經費14億84萬元，中央補助11億4200萬元，縣府自籌2億5884萬元，將運用科技與人工智慧打造一座智慧警政中心；大樓北側為消防局、南為縣立體育場。工期原定1100日曆天、即117年9月完工，經內政部長協調後，統包廠商同意提前半年竣工。

動土典禮6日上午10時舉行，來賓冠蓋雲集，內政部長劉世芳、警政署警政委員黃永志、行政院中辦副執行長李貴富、立委陳超明、邱鎮軍夫人詹美娟、前立委徐志榮、議長李文斌、副議長張淑芬，現任局長李忠萍、前局長周煥興及莊勝雄，地方法院與檢察署首長及各界代表，都到場見證警政建設邁向新里程碑的關鍵一刻。

縣長鍾東錦感謝內政部抓住最後一筆前瞻計畫經費，宛如及時的臨門一腳，讓警政大樓得以順利動土開工，然因樓地板面積不足，尚須興建第二棟大樓，未來不論硬體建設或軟體設備，還希望中央持續挹注資源，也感謝正副議長帶領的議會團隊，支持縣府自籌第二棟大樓所需約5億元經費，讓警察人員擁有舒適辦公環境，有了現代化科技設備，不論維持交通、守護治安或為民服務，均將如虎添翼。治安良好穩定，自會吸引更多優質廠商到苗栗投資，相對也增加就業機會。

鍾東錦再次對日前發生精神病患持刀砍人事件表示難過與遺憾，但肯定衛生局、警察局和社會處相關單位都做了最好的因應措施。對此，內政部長劉世芳亦讚賞警察同仁與縣府團隊，都發揮團隊合作精神，也做了最好的應變處置，消弭社會恐慌。

內政部長劉世芳表示，新建警政大樓經過千轉百折後，終於還是克服萬難順利動土，這項工程中央負擔82％經費，顯示對苗栗警政建設和治安的重視，她引用一項國際評比指出，由於台灣治安良好，在過去10年間一直是外商投資的首選，至於警政大樓後續所需軟硬體設備，內政部將持續挹注資源協助。劉世芳強調，內政部近年來挹注在苗栗公共工程建設約有9億元，有6.5億用在汙水下水道工程，2億投入人行道安全設施等，中央與地方一直是合作夥伴。

劉世芳另捎來佳音，指苗栗縣有27筆共約10公頃的公共設施用地，解編後可推動公辦都市重劃，未來發展可期，會場立即響起熱烈掌聲表達謝意。鍾東錦回應，縣府會按內政部相關規定依手續辦理。

縣長鍾東錦指出，在警政大樓竣工前，警察局將遷往舊新港國小和客家圓樓作為暫時辦公廳舍，舊址拆除後，著手進行業經教育部核定12億經費的總圖書館規畫設計。他強調，縣政工作雖千頭萬緒，但團隊會按部就班、有條不紊一項項做好。

