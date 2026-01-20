苗縣警局長李忠萍 上任

苗栗縣政府警察局昨（廿）日舉行新、卸任局長交接典禮，由縣長鍾東錦親自主持、內政部警政署警政委員黃勢清監交。縣長感謝前局長王森瑒的貢獻，並期許新局長任李忠萍帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，確保民眾生命財產安全，為苗栗縣鄉親創建幸福的家園。

鍾東錦縣長介紹新任局長李忠萍，五十四歲，為中央警察大學正科六十期、國立臺北大學公共行政研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局督察長、花蓮縣警察局副局長、新北市政府警察局督察、後勤科科長、保安警察大隊大隊長、林口、蘆洲、海山分局分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、桃園市政府警察局督察長等職務，經歷相當豐富，在過去各項工作表現也是深獲各級長官肯定，本次接棒苗栗縣警政工作，相信一定能在現有良好基礎下賡續為苗栗警政工作創造亮麗成果。

鍾東錦縣長表示，良好的治安是社會穩定的基石，對於苗栗警政，縣府將持續給予支持，在打擊詐欺方面配合加強「識詐」宣導教育，透過電視牆、社群媒體等多元管道提升苗栗縣民眾自我保護意識。而警察局警政大樓在中央與縣府共同努力下，相關基本設計等文件已送交申請建照程序中，請警察局做好重建工程管控工作，以提供警察同仁優質辦公環境。