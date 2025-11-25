苗縣議員建議調高兼任行政職教師不休假加班費 鍾東錦原則同意

苗栗縣議員蕭詠萱在總質詢時，建議調高兼任行政職教師不休假加班費。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員蕭詠萱在總質詢建議縣內兼任行政職教師，不休假加班費能比照外縣市調高至18至20天；縣長鍾東錦答詢，調高兼行政職教師不休假加班費，他原則同意，但從15天調高到20天不休加班費的預算約2千萬元，他將請財政及主計處盤點，在此次定期會期給答復；若通過後，全縣約1190位兼任行政職教師受惠。

苗栗縣政府教育處指出，全縣目前國小主任及組長兼任教職的有817位，國中則有373位。

蕭詠萱表示，學校兼任行政教務老師的不休假加班天數，目前苗栗縣已由從10天增加到15天，但是其他縣市已經從18天到20天，她建議比照外縣市調整到20天，如果目前不能一次到位的話，是否能階段性調整？

鍾東錦答詢表示，他已請教育處長葉芯慧現在把班級數多的，把行政加班的時數拉到最高，當然不是每個學校都可以拉高，從15天調整到20天，縣府的預算約2千萬元，他將請財政及主計處進行盤點，但他原則同意。他覺得老師如果願意加班，當然不能虧待，但他希望員工能正常上下班，有正常的休閒時間。

針對議員建議調高兼任行政職教師不休假加班費，苗栗縣長鍾東錦人答詢表示原則同意。(記者張勳騰攝)

