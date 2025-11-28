苗縣議員批人人犬舍尚有9犬未追回 農業處長坦承疏失
〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒今(28)日在縣政總質詢質疑人人犬舍的犬隻，被爆出沒有絕育就被送出後，已陸續被送回苗栗，但仍有9隻至今無法追回，苗栗縣政府處理方式荒腔走板，應痛定思痛，大力整頓動物保護防疫所。苗栗縣政府農業處長陳樹義坦承全案確有疏失，未追回的犬隻，後續會進行追蹤；縣長鍾東錦則表示，已要求日後類似人人犬舍爭議不能再犯。
陳光軒質疑說，人人犬舍的犬隻清查有異，最早公布為290隻，經最終盤點卻為253隻，與實際登記在養數量有很大的差異，7歲以下年輕犬隻透過苗栗縣寵物商業同業公會媒介轉讓給彰化、高雄業者共188隻，但這些犬隻被爆出未絕育就被送出後陸續返回苗栗，返回途中不幸造成6隻狗往生，有9隻至今仍無法追回，縣府處理方式可說是荒腔走板。
陳光軒表示，從這次人人犬舍事件，除苗栗縣政府的動保體系鬆散，更凸顯評鑑制度下的瑕疵及相關立法缺漏，他呼籲中央政府也應研議修法，嚴重違反職業倫理的獸醫師應建立其汰除機制，對於沒有司法警察權的動保機關，也應建立檢警與農政機關的處理平台，以杜絕類似爭議發生。
縣長鍾東錦回應，人人犬舍割聲帶案，因第一次遇到，縣府確實處理的不圓滿，對失職人員已進行懲處，目前已加強縣內30幾處繁殖場稽查，絕不容許再犯，不僅人要住的好，住在苗栗縣的小狗也要過得好。
