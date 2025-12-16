苗縣議員第2選區 恐減1席

苗栗縣議員黎尚安在本屆議員選舉勝出後，全力加強三義鄉及銅鑼鄉的地方服務，獲得許多鄉親肯定。（本報資料照片）

苗栗縣第2、6、7、8選區，共有6席議員，因選區人口數較少，競逐場面雖不如都會型選區，比較偏向傳統選風，但競爭仍然激烈，例如第6選區，本屆議員第2席與落選頭差距竟只有百票之距，而第2選區更可能面臨減1席議員的局面，讓競爭態勢更形緊繃。

苗栗縣第2選區包括三義鄉、銅鑼鄉及西湖鄉，本屆縣議員共有3席，其中1席為民進黨籍羅貴星、另2席則為泛藍系統的黃芳椿及黎尚安，由於第2選區可能因人口數對比關係，由3席改為2席，最後定案要在明年6月才可確定。目前已知黃芳椿決定轉戰銅鑼鄉長，羅貴星及黎尚安爭取連任。黎尚安在本屆議員選舉勝出後，全力加強三義鄉及銅鑼鄉的地方服務，獲得許多鄉親肯定。羅貴星則以本區唯一民進黨籍議員，全力鞏固綠營支持者票源，而2任屆滿的三義鄉長呂明忠是否會轉戰縣議員？或是交棒給二代？仍有待觀察。

苗栗第6選區包括卓蘭鎮、大湖鄉及獅潭鄉，應選2席。現任2席議員楊恭林及陳春暖是否轉戰卓蘭鎮長？成為本區議員選戰最大變數。另外，現任卓蘭鎮長詹錦章將轉戰議員，在本屆議員選舉中，因與前大湖鄉長胡娘妹相爭，雙雙以些微差距落選的清朝名臣盛宣懷後代盛瑛，將捲土重來。

苗栗縣第7選區為平地原住民，選區包含南庄鄉及獅潭鄉百壽村等地區，主要是賽夏族人，另有少數的泰雅族人，現任議員楊文昌是南庄鄉鹿場泰雅族人，過去在南庄鄉原住民圈內有一個不成文規定，議員最多限2屆，楊文昌為了遵守這項傳統，決定在任滿2屆後交棒。

現任南庄鄉代風志雄及南庄鄉公所機要祕書朱仲一，將投入選戰對決，據悉，南庄鄉賽夏族人是以風姓為第一大姓，而朱家則是知名賽夏族向天湖矮靈祭的主祭家族，兩大勢力對戰，精彩可期。另第8選區為山地原住民，主要以泰安鄉為主，現任議員劉美蘭將尋求連任，是否有其他族人出面挑戰？有待觀察。