苗縣議會三讀通過增設長照及數研處 鍾東錦透露頂大設學院及實中佳音





苗栗縣議會第20屆第17及18次臨時會，19日進行二、三讀會議程，會中通過縣府114年度總預算第一次追加減預算案，而有關縣府組織自治條例有關增設長期照護處及數位研考處提案，縣議員禹耀東一度關切，但經縣長鍾東錦與相關局處說明，並允諾會監督業務單位做好責任分工，發揮最大的服務量能後，亦三讀通過。

另外，在爭取科學園區實驗高中遲無具體下文之際，縣長鍾東錦在臨時會透露，有頂尖國立大學將到苗栗設立學院並附設實驗中學，且預定下周一簽訂合作備忘錄，實驗中學設校重現曙光，令地方雀躍不已。

19日臨時會首先通過114年度總預算第一次追加減預算案，歲入及歲出各追加57億4917 萬5000元，提案經議會審議通過後公布實施，並函送主計總處備查。隨後進入二、三讀的是縣府組織自治條例部分條文修正案，有關增設長期照護處及數位研考處，並確認各局處職掌業務事項。

縣議員禹耀對增設長照處一案表達關切，認為新增的長照處業務與社會處、衛生局等局處部分業務，恐有重疊且難以明確釐清之虞。不過在社會處長張國棟與衛生局長楊文志進一步說明及溝通，另由縣長鍾東錦詳細說明，並強調長照業務的必要性與急迫性，同時解決與中央對口職等位階落差，全案亦三讀通過，自115年3月1日生效。

縣長鍾東錦表示，為迎接數位時代與智慧城市的來臨，還有分工執行業務可提高行政效率等考量，因所增設數位研考處；另外，苗栗縣已逐步邁入超高齡社會，強化長照是必然的趨勢，相信搭配先進的科技與醫療，可以把長輩照顧更健康，成立長照處既有絕對必要性，也符合社會趨勢。鍾東錦說，衛生、長照、社福各領域原本就很難分工，除局處長已明確釐清各自業務範圍之外，未來組織編制到位後，包括縣長、兩位副縣長和秘書長、副秘書長5人，也會依權責嚴密監督各局處，要求務必做好責任分工，發揮最大的服務效能。

在結束二、三讀會後，縣長鍾東錦帶來設立實驗中學的好消息。由於縣府努力爭取的科學園區實驗高中，難度很高，所以改採實驗教育的策略，且經拜會教育部長及相關幹部後，獲得中央大力支持，提供6000萬進行整體規畫，相對也提醒不要重蹈部分縣市取得用地後卻遲遲未設立大學的前車之鑑。

縣長鍾東錦表示，教育部已同意一所頂尖國立大學到苗栗設立學院，同時設有附屬實驗中學，預定22日下午簽訂合作備忘錄，設校籌備委員會也有初步架構，地方期盼多年的實驗中學，可望從117學年度起招生，學子不必再舟車勞頓遠赴外縣市就學。鍾東錦說，後續不論用地或學院新建工程，縣府都會全力以赴，也期待企業與地方各界挹注經費和資源，大家不分政黨團結一致，攜手為苗栗教育大業升級。

