苗栗縣議會昨（三）日進行臨時會三讀議案第一讀會，審議通過一一四年度苗栗縣政府各單位暨所屬機關共動支第二預備金計九千七百六十萬九千百八十八元，將送審計部苗栗縣審計室備查；另，審議通過縣府修正組織自治條例，增置副縣長一名與新增副祕書長一名等部分條文，自一一五年三月十六日生效，將由縣府依法公布，並報請內政部及考試院備查。

苗栗縣議會昨天召開第二十屆第十九、二十次臨時會議，包括鄭秋風、鄭碧玉、陳碧華、羅貴星、鄭聚然、邱毓興、禹耀東、劉美蘭、陳永賢、陳光軒都登記發言，並關切陽明交大苗栗分校設校進度及後龍外埔遭掩埋一千多隻病死雞隻處理後續。

有關國立陽明交通大學（下稱陽明交大）於一一四年十二月二十二日與苗栗縣政府簽署合作協議，宣布將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，預計於一一五年動工，一一七年完工並正式招生。縣長鍾東錦指出，陽明交大「苗栗校區」已經委託設計，預計今年九或十月可動工。他強調，苗栗需要一所好的學院，更需要好的高中、國中，讓苗栗子弟可就近就學，不用舟車勞頓。

鍾東錦縣長說明，當天簽署合作協議時，陽明交大校長林奇宏有指示「苗栗校區」後續會規劃一部分陽明醫學院的教室，這樣就有機會再設置一家中型的附設醫院，屆時將可補足苗栗的醫療資源。

另外，針對後龍外埔遭掩埋一千多隻病死雞隻，鍾縣長表示，盧市長領導的台中市政府很棒，很快速完成相關疫調，也很準確，讓縣府第一時間將遭掩埋的病死雞全部清理乾淨，送化製處理，並於現場及周邊全面清理並沒有進一步造成其他雞農的損失，是不幸中的大幸。對於豐康畜牧場負責人及顏姓地主被收押禁見，鍾東錦表示，像這種可惡的業者就必須用最嚴厲的手段對付，才可以杜絕事件再發生。