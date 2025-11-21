苗縣議會總質詢 聚焦營養午餐

苗栗縣議會昨（二十一）日進行總質詢議程，議員楊明燁、鄭碧玉、廖秀紅分別關心縣內農業、體育、治安、交通、觀光、社會福利等議題，由縣長鍾東錦率團隊逐一詳實答覆。針對營養午餐補助，縣長強調，縣府補助一半並與公所共同合作，為孩子提供營養均衡的午餐，讓孩子都能吃得好、吃得飽，健康成長茁壯。

議員楊明燁、鄭碧玉、廖秀紅關心各項民生議題，分別提出興建棒球場、社會住宅、治安、垃圾、犬舍取締、大矽谷推動方案、豬隻飼養、廚餘等問題，替鄉親爭取權益，監督各項計畫進度期程，讓各行各業鄉親都能有更好的生活環境。

針對學生營養午餐一案，縣長鍾東錦強調，預計明年下半年實施全縣營養午餐每人補助三十元，並將一餐的預算提高至六十元，剩下的金額與鄉鎮市公所合作補齊，目前由教育處規畫當中，除縣立學校也包含私立中學，平等照顧苗栗子弟。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣十八鄉鎮市已有十一鄉鎮孩童營養午餐全免，部分鄉鎮市公所則補助十元或二十元，未來縣府將與公所合作，一餐六十元由縣府補助三十元，其餘由公所負擔妥處，讓全縣的同學都可以吃到免費的營養午餐，並藉由餐費的提高讓每位同學都能吃得好、吃得飽，更喜歡學校的營養午餐。

此外，楊明燁、鄭碧玉皆提到西山垃圾場焚燒問題，縣長鍾東錦強調，苗栗市公所不把垃圾送燒要節省經費不合理也不應這麼做，目前苗栗市長已答應編列預算處理垃圾堆置問題，縣府環保局也正盤查堆置木頭易燃物的場址，只要違法就開罰，不但要重罰還要移送法辦。

縣長鍾東錦表示，針對活化掩埋場，目前先從苗栗市著手，當時立委邱鎮軍當任苗栗市長時便與縣府達成共識，一起解決西山垃圾掩埋場的問題，除了盡快將易燃燒的垃圾處理掉以外，也將優化掩埋場，讓焚化爐的飛灰、底渣等固化物有地方放，這也是很重要的縣政之一，後續將十八鄉鎮市的掩埋場活化，同時做好最安全的措施。

廖秀紅議員關注豬隻飼養問題，餵養豬戶發聲。縣長回應，有關餿水、飼養問題，要由農業部政策確定以後縣府才能開始動作，苗栗縣豬隻僅5萬多隻，比起最大量的雲林縣有140多萬隻，苗栗數量相對較少，且中央也定以雲林、屏東、彰化需求為主，因此將來等中央確定政方向後，縣府定會全力配合，也請養豬協會努力，縣府重視業者心聲外，也要給鄉親最好的肉品。