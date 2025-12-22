苗縣議會臨時會閉幕 縣長鍾東錦要求大千竹南醫院符合地方需求

苗栗縣議會召開第二十屆第十七、十八次臨時會議二十二日進行縣政府提案報告及閉幕，會中多位議員關心民生、建設、教育等相關議題，針對竹南大千醫院設置議題，縣長鍾東錦回應，要求大千竹南醫院要蓋一所最先進、符合新制的醫院以符合地區需求，工程會按照期程進行，縣府與院方會把事情做好，請鄉親放心。

縣議員禹耀東、鄭碧玉、蕭詠萱、陳碧華、徐功凡、許櫻萍、楊文昌、劉美蘭、廖英利、孫素娥、陳永賢、陳光軒等人分別關注財劃法、醫療、交通、水利、原民、教育、治安、停車等問題，請縣府協助提升鄉親的生活品質，打造安全且照顧各族群的幸福環境。

縣議員陳碧華、廖英利、陳永賢皆提到大千醫院設置議題。衛生局長楊文誌說明，縣府一直以來檢視衛福部給苗栗縣的醫療資源，不足部分縣府極力爭取，並責請大千醫院在規畫設計裡加入新生兒、小兒加護病房、負壓病房、傷燙傷、安寧病房等，五類病房皆會在特殊病房申請設立許可一併要求。

苗栗縣衛生局長楊文志說明，大千醫院長徐千剛也每周檢視設計圖，在縣府、國衛院等協助之下訪視更多智慧型醫院，希望大千竹南醫院補足苗栗醫療不足問題，工程擬於明年第一二季動工，相關期程縣府也會追蹤協助。

縣長鍾東錦表示，苗北鄉親對竹南醫院期望很高，相信大千不會讓大家失望，除要求該院要有新生兒加護病房跟般兒童加護病房以外，還要有負壓病房、燒燙傷病房以及終老時的安寧病房，要求大千要蓋最新制、現代化的醫院，同時也請立委邱鎮軍努力，協助苗栗醫院與中榮結合，相信在良性競爭之下，苗栗的醫院會更提升醫療品質，以符合中央政策讓鄉親就近就醫，縣府團隊全力以赴。

此外，針對會中議員提到各項民生議題，縣長表示，頭份尖山里堤防問題在當時上任縣長之後有跟二河局到現場會勘，但意見不一樣，縣府會持續努力爭取該加高的部分加高；頭屋飲用水問題則剛好無心插柳，鯉魚潭送至苗北路程中截一點水引到頭屋，預估一天不到兩萬噸，相信水利署會全力以赴、按部就班推進。縣長指出，針對頭份市文化街三十二巷道路拓寬，感謝各級民意代表的努力尤其感謝市長負責道路徵收款項，希望工程盡速推進，苗北地區停車問題也希望中央可以給予資源，現在竹南頭份人口加起來等於竹北市，發展也差不多希望能被中央重視照顧地方鄉親。

至於財劃法相關議題，縣長表示，現在中央對苗栗財政屬於第幾級都回答不出來，有點漏氣，希望主計總長盡快把財務劃分做好定論，苗栗現在很辛苦，要拜託中央長官體恤速度能夠加快，希望在中央協助下，苗栗能夠造福更多鄉親。