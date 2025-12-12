苗縣議會臨時會 通過預算追加案

苗栗縣議會昨（十二）日進行臨時會，審議通過縣府一一四年度總預算第一次追加（減）預算案及一一五年三月一日縣府成立一級單位「長期照護處」和「數位研考處」，並同意追認縣府辦理「一一四年苗栗縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」等十二件墊付案，經費共計一億五千六百三十萬一千三百零四元。

苗栗縣政府提案一一四年度總預算第一次追加（減）預算案，歲入追加五十七億四千九百十七萬五千元，歲出追加五十七億四千九百十七萬五千元，上午經議會審議通過，將待公布實施後，函送行政院主計總處備查。

另外，縣府因應長照服務需求與日遽增，提案修正苗栗縣政府組織自治條例，擬裁撤「長期照護管理中心」，成立一級單位「長期照護處」，並增置「護理師」、「職能治療師」職稱，以整合各項照護服務；同時配合政府數位轉型及鞏固資訊安全韌性，將成立「數位研考處」，於一一五年三月一日生效。議會上午也審議通，將待縣府依法公布後，報請內政部及考試院備查。

縣議會昨天也同意追認縣府辦理「一一四年苗栗縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」等十二件墊付案，經費共計一億五千六百三十萬一千三百零四元，將俟一一四年度總預算第一次追加減預算辦理轉正。

另外，議員廖英利、曾美露、孫素娥三人從政超過三十年，榮獲內政部一一四年資深民選人員。縣長鍾東錦、縣府秘書長陳斌山、議長李文斌、副議長張淑芬上午連袂頒發「功在桑梓」紀念品恭賀，其他議員們也紛紛趨前恭喜，讓議場一早就喜氣洋洋。

縣長鍾東錦表示，三位議員問政理性、表現優秀，有目共睹，非常謝謝他們三十年來為地方及鄉親的服務，及對縣政的鞭策。鍾縣長也祝福三人可以繼續連任，將豐富的經驗繼續傳承，也給縣府不吝指導。