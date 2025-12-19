苗縣議會通過追加預算與組織改造 長照處、數位研考處成立

2025年12月19日苗栗縣／苗栗縣議會通過組織修正案，設立長期照顧處與數位研考處，增設副縣長與副祕書長，強化政策執行與跨局處協調。（呂麗甄攝）

2025年12月19日苗栗縣／苗栗縣長鍾東錦（右二）表示，長照處與數位研考處的設立，將提升長照服務效率，並加強跨局處協調，促進在地老化與智慧城市發展。（呂麗甄攝）

2025年12月19日苗栗縣／縣議員禹耀東（前右二）在會中提出質詢，引用《三國演義》「合久必分，分久必合」，指出如果只是將中心改名為處，而實質業務未調整，意義不大。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會19日召開第20屆第17及18次臨時會，進行二、三讀會議程，通過114年度總預算第一次追加減案，增加57億4917萬5000元，並三讀通過組織自治條例修正案，增設長期照顧處與數位研考處，同時增加副縣長及副祕書長員額。縣長鍾東錦表示，此舉將強化縣政效能，應對快速進入超高齡社會及數位治理需求。

苗栗縣議會19日通過114年度總預算第一次追加減預算案，歲入及歲出各追加57億4917萬5000元，提案經議會審議通過後公布實施，並函送主計總處備查。議會同日也三讀通過組織自治條例部分條文修正案，將增設長期照顧處與數位研考處，並增加副縣長及副祕書長員額，自115年3月1日生效。

議員禹耀東在會中提出質詢，引用《三國演義》「合久必分，分久必合」，指出如果只是將中心改名為處，而實質業務未調整，意義不大。他關注長照處成立後的權責分配，表示社會處仍保留老人及身心障礙權益維護，長照處負責長照服務及住宿式機構管理，擔心老人照護責任不清，可能出現局處間丟包現象。

禹耀東也指出，公益彩券盈餘經費雖留在社會處，但部分執行卻在長照處，恐造成資源與執行單位矛盾。他提醒縣長「盡信書不如無書」，強調議員角色是為苗栗建立長久制度，而非單純相信局處長報告。

衛生局長楊文志答詢指出，縣府改制對接中央政策，並非僅憑局處長個人決定，改革均有數據及政策趨勢支撐。

社會處長張國棟答詢，老人將依健康狀態分流，健康及亞健康者由社會處管理，重點在預防失能及福利維護；失能或需要長照者則由長照處承接。

縣長鍾東錦表示，長照處將整合居家照顧、日間照顧及住宿型長照服務，並結合專業人力協助長輩恢復生活功能，推動在地老化與社區照護；數位研考處則負責數位轉型與公共服務數位化，減輕行政處業務負擔，提升智慧城市、智慧農業及觀光施政效率。

鍾東錦表示，縣府將持續檢討制度與資源配置，確保權責明確、業務分工清楚。未來增加的副縣長及副祕書長將協助跨局處協調，確保各項施政順利運作，打造更完善的長期照護體系，也推動縣政數位治理及智慧城市建設。

