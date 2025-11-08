苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
〔記者張勳騰／苗栗報導〕非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今(8)日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價。
苗栗縣肉品市場豬隻經拍賣後，昨晚7點開始屠宰，然後透過平日的運輸管道，供應到18鄉鎮市傳統市場及肉攤。今天一早，各肉攤出現採買人潮，迫及不待的買回家享用，像平日搶手的排骨，一下子就被搶購一空，有些民眾擔心買不到想吃的肉，不少先預訂，每人至少都買3台斤以上。
徐姓豬肉攤商說，非洲豬瘟發生前，平常都批1頭豬來賣，昨天特地批了2頭，一上架就有民眾前來搶買，有些老顧客幾天前就打電話預訂，生意不錯。有肉攤也抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價平均每公斤125元，有縣市不到100元，平均成本硬是比外縣市多了20元，因非常態，也只好自行吸收成本，不敢漲價。
更多自由時報報導
闊別15天 苗栗縣肉品市場拍賣均價達125.4元創新高
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
豬肉解封！全台肉品市場拍賣平均每公斤約103元
挺國產豬！ 團膳業者籲：適度增加豬肉食材使用頻率
其他人也在看
苗栗縣溫體豬今恢復上市 衛生局稽查攤商、加工廠
台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央也宣布禁宰禁運豬肉，苗栗縣肉品市場昨天恢復拍賣、屠宰，之後由專用運載車配送至縣內各攤商，民眾於今（8）日終於可以買到溫體豬肉。因應溫體豬恢復上市，苗縣府衛生局也啟動稽查，針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目自由時報 ・ 10 小時前
豬肉攤商補助從寬認定
針對部分地方政府對於中央補助「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失」有疑義，經濟部表示，本補助的目的在於協助豬肉攤商度過停業期間所受影響、穩定攤商生計，經濟部將本著積極協助的精神，支持販售溫體豬肉的業者度過難關。只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會從寬認定，納入補助對象。相關規範經濟部商發署已於十一月三日與地方政府透過視訊會議說明協調，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。有鑑於市場中攤商販售生鮮溫體豬肉及內臟等商品，有須即時處理或銷售、無法保存的特性，經濟部審認這類豬肉攤商的業者受防疫規範影響嚴重，經濟部已在十月三十日宣布將補助每攤三萬元，以協助販售生鮮溫體豬肉或內臟之攤商，降低其因配合防疫所產生的營運衝擊。經濟部表示，地方政府列 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
活豬解禁首日 屏東黃昏市場僅1家豬肉攤開張 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除，首日傳統市場溫體豬肉攤早市多半仍未營業，少數黃昏市場有營運；預計8日起市場才會全數恢復正常。屏東中山黃昏市場內唯一開張的豬肉攤商7日表示，排骨最熱門。中央社 ・ 1 天前
日本熊本學園大學拜訪大葉 熱絡
為推動國際化教育與深化跨國學術交流，大葉大學應用日語學系積極與多所日本大學建立穩固的合作關係，提供學生多元的國際學習與交換機會。日前，日本熊本學園大學社會福祉學院院長高林秀明帶領學生拜訪大葉應日系，雙方針對未來合作計畫交換意見，期望進一步強化教育與研究的連結。工商時報 ・ 16 小時前
慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，...TCnews慈善新聞網 ・ 12 小時前
僑光科大產學共榮 表揚績優實習機構
僑光科技大學長期深耕實務教學，推動以「做中學、學中做」為核心的深度校外實習制度，致力於培育學生具備職場接軌與即戰力的就業實力。僑光科大蟬聯通過教育部校外實習績效評鑑，且兩輪校外實習評鑑通過率僅5％，讓僑光堪稱校外實習的頂尖大學。中時財經即時 ・ 21 小時前
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 10 小時前
台灣糕餅茶飲登紐約超市 (圖)
來自台灣的飲料與糕餅在紐約法拉盛地區昌發超市推廣銷售。中央社 ・ 12 小時前
非洲豬瘟診斷技術 獸醫所長鄧明中9年前出國取經
（中央社記者汪淑芬台北7日電）台中一處養豬場發生非洲豬瘟，所幸疫情沒有擴散。農業部獸醫研究所建立的檢驗制度，在防疫上功不可沒，所長鄧明中9年前就出國學習非洲豬瘟實驗室診斷技術，是台灣第一人。中央社 ・ 22 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 20 小時前
大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流多元共融
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學互傳媒 ・ 11 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 6 小時前
許淑華走訪6校同意投資千餘萬改善設備
關心教育發展，南投縣長許淑華日昨下午勘查南投市六所國中小，並同意動支一千六百四十三餘萬元整建操場、改善活動中心、更新資訊教室設備等，希望經由教育建設，讓孩子專心學習，並感謝老師為教育努力付出心力。許縣長由教育處長王淑玲陪同，分別前往嘉和國小、漳和國小、漳興國小、營盤國小、營北國中及中興國中進行訪視，除聽取校園建設需求，嘉和國小扯鈴隊、漳和國小口琴隊及薩克斯風樂隊用學習成果，歡迎許縣長。包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、張秀枝、張婉慈、學校家長會長、里長及地方人士也到場關心。嘉和國小校長陳秀玲反映，該校操場紅土跑道使用已十五年，紅土跟著歲月流失，影響學生上課，加上周邊設施需整建，估計需經費四百九十四萬餘元；許縣長表示，嘉和國小操場排水溝清理需搬開溝蓋，維護不易，學校也主張重 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送自由時報 ・ 11 小時前
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 10 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 6 小時前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 9 小時前
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
桃園市 / 綜合報導 台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
洗錢金流逾4億元 警破運動賽事博弈機房逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌等12人，涉嫌於轄內南屯區經營運動賽事博弈網站。台中市刑大表示，集團透過中國體育網站平台，為中國地區賭客儲值賭金，每月經手賭資金額逾新台幣2000萬元，經營期間出入賭資金額逾4億餘元，不法獲利估計超過2000萬元。 警方表示，掌握情資顯示，中國...匯流新聞網 ・ 1 天前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 13 小時前