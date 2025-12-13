苗縣連假住宿率屢佔全國前三 旅遊環境優、住房價格彈性吸客

泰安溫泉「美人湯」盛名建立不少溫泉飯店形成溫泉區。(資料照，記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來國旅議題屢屢引起關注， 交通部觀光署署長陳玉秀7月份於立法院報告時指出國內旅遊初估2.22億旅次創新高，但住宿率並未增加。不過，苗栗縣在近年連續假期訂房率交出亮眼成績，基本穩居前三名、更時常排名第一，也令人好奇，苗縣府文化觀光局分析原因，歸納出苗栗縣旅遊環境具可近性、多元性、住房價格親民、觀光景點增加等因素。

苗縣府文觀局認為，苗栗縣地理位置可聯絡北、中部地區，交通便利，遊客相對容易到達，距離各大都會區距離近、車程短為一大優勢；苗栗縣旅宿業平均房價約2800至3400元，相較其他縣市，苗縣旅宿業價格更具彈性，旅客評估後願意到苗栗縣旅遊住宿。

另外，苗栗縣擁有不少特色農產且人文多元，如草莓、杭菊與紅棗，且具備客家、閩南、原民等不同族群特色，苗縣府與各公所、業者於連假辦理採果季、花季、溫泉季、文化季炒熱旅遊氛圍；旅遊型態於疫情過後改變，國人喜愛親近大自然、苗栗縣向來被稱為「山城」、山林特色受到青睞，旅客人數「有感」成長。

至於苗栗縣除已具知名度的大湖草莓、泰安溫泉、白沙屯拱天宮、南庄老街等，觀霧遊憩區、雪見遊憩區、獅頭山風景區、舊山線鐵道自行車等等持續吸引遊，苗縣府持續打造軟、硬體景點，邀旅客嘗鮮更增加遊客興趣。

例如今年第2年舉辦的通霄沙雕藝術節吸引超過30萬人次，遊客效果顯著、明德水庫水陸空遊憩設施試營運詢問熱絡，各自為觀光軟、硬體景點代表，而推動中的公館出磺坑客家文學花園計畫更融合兩者，具備人文與歷史特色。

白沙屯拱天宮吸引全國香客，目前苗縣府也獲中央核定打造觀光計畫。(記者蔡政珉攝)

大湖鄉草莓季常吸引大批遊客湧入。(記者蔡政珉攝)

