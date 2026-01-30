苗縣遭埋台中禽流感斃死雞 開挖清出1216隻

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）台中市豐康畜牧場隱匿禽流感疫情，並將逾千隻死雞埋在苗栗縣後龍鎮。縣府連續2天開挖掩埋地，清出死雞1216隻，高於業者自承的1150隻，數量差異將納入後續裁處事證。

苗栗縣政府今天表示，台中市豐康畜牧場涉嫌利用苗栗後龍外埔里私有土地非法掩埋大量病死雞隻案，昨天下午由農業處、動物保護防疫所會同警方前往掩埋地開挖確認。

經連續2天現場開挖確認，於掩埋地點挖出斃死雞隻1216隻，連同先前於鄰近大排水溝內清除遭丟棄之235隻，合計共清除斃死雞隻1451隻。

縣府指出，此案最先於26日接獲通報，後龍鎮外埔大排水溝內發現遭棄置斃死雞隻235隻，相關單位隨即完成清除作業，並同步啟動防疫應變措施；接著28日接獲台中市動物保護防疫處公文通知豐康畜牧場私自掩埋雞屍情事。

縣府說，根據台中市政府提供資料，涉案業者自承曾載運斃死雞隻1150隻至後龍私人土地掩埋，但現場開挖實際清出1216隻，與原通報數量顯有落差，相關數量差異已納入後續責任釐清及依法裁處重要事證。

縣府表示，針對掩埋處及後龍大排水溝清出的斃死雞隻進行比對，外觀特徵及雞齡呈現高度相似，將持續與相關單位強化橫向聯繫與合作，配合後續調查究責工作，至於涉案地主另案移請司法機關偵辦。

縣府強調，連日來除在發現病死雞隻現場及周邊完成清消作業，也針對周邊3公里內禽場全面採樣送驗及後續監測作業，檢驗結果均為陰性，顯示疫情風險已獲有效控管，呼籲民眾不必恐慌，如發現異常死亡家禽情形，應即時通報苗栗縣動物保護防疫所。（編輯：張銘坤）1150130