苗縣鍾姓宗親會召開會員大會

苗栗縣鍾姓宗親會召開會員大會鍾東錦縣長（站立者）暢談願景強調堅持做對的事。（記者江乾松攝）

苗栗縣鍾姓宗親會昨八日召開第十四屆第一次會員大會，縣長鍾東錦出席祭祖及唱族歌等儀式，表達慎終追遠孝思及弘揚輝煌德業，並受邀暢談苗栗願景。鍾東錦細說推動興建天花湖水庫、人本交通、成立長照處及公共設施用地解編的努力過程，堅信縣政推動一定要開大門、走大路，重視溝通以排除阻力，也要敢開口向中央爭取資源，強調未來縣政仍堅持以多數人利益為前提。

苗栗縣鍾姓宗親會會員大會昨天上午在頭份市公所藝術館召開，由原理事長鍾道明主持，除縣長鍾東錦與縣內宗親與會之外，還有來自宜蘭、雙北、桃竹苗及中南部各縣市宗親會代表參加；會中同時進行第十四屆理監事及理事長等選舉。鍾東錦以「鍾聲揚萬里、潁川濟千秋」對聯致賀，並主持祭祖、唱族歌、唸祖訓等，儀式莊嚴而隆重；隨後並頒發獎牌獎金表揚優秀宗親和品學兼優學子，另致贈宗親馬年福袋。

苗栗縣鍾姓宗親會成員不論在政壇、教育、工程及公部門各領域，都有傑出人才，而曾任理事長的鍾東錦又是現任縣長，宗親會邀請他暢談苗栗願景，與宗親分享推動縣政。鍾東錦感謝宗親在縣長選舉時鼎力支持，還有鄉親近年來的監督與鼓勵，三年多來他也戰戰兢兢絲毫不敢鬆懈，才讓施政滿意度一年比一年進步。

縣長鍾東錦開宗明義表示，從政就是要開大門、走大路，堅持做對的事情。鍾東錦以頭屋天花湖水庫為例指出，興建水庫工程起初因縣長與中央民代持反對意見，這些支持首長和民代的鄉親自然跟著反對；但他認為，水庫功能就像銀行，可治水防洪並調節水量，由於半導體和AI產業都是吃電吃水的怪獸，加上大矽谷推動計畫對充沛水電的需求，興建天花湖水庫絕對有其必要性。於是鍾東錦逐步與中央和縣籍立委溝通，接續在說明會中向民眾說明，協助排除民眾對權益受損的疑慮，同時藉行政院卓榮泰視察苗栗醫院時「咬耳朵」，全案已獲經濟部通過並送行政院審核中，可望在四月間定案。從溝通到現在，頭屋鳴鳳村以八成選票回報他的努力，而近期有美光及科林開發等大型企業，看中苗栗具備充沛水電而決定進駐投資上百億資金。

另外，縣府近來成立了長照處，致力推動人本交通改善計畫，鍾東錦分別站到議會和地區說明會第一線，與議員和鄉親充分溝通，說明縣府的考量與諸多正面效益後，都能按期程順利推動。

「有些資源要敢開口去爭取！」鍾東錦表示，苗栗縣主辦二○二七年台灣燈會在即，主燈區將設在高鐵特定區，竹南頭份運動公園則規畫為副燈區，同時作為停車場和接駁站用途，但牽涉到公共設施用地解編問題，還好他利用內政部長劉世芳出席義消體技能競賽時，反映縣府遭遇的難題並尋求協助解決；劉世芳已給予明確答覆，用地問題迎刃而解。此外，爭取在苗栗設立特考及地方考試考場，也是地方一致努力爭取後達到預期結果；鍾東錦目前持續向中央喊話爭取的是，將苗栗看守所改制為苗栗監獄，希望藉以留住優秀矯正人才，他已透過司法系統和立委反映此一訴求，希望多管齊下加速達成。