苗縣長參訪上海海洋大學 交流大閘蟹產業

苗栗縣長鍾東錦帶領縣府農業處長陳樹義等人參訪上海市，參訪團連日來參觀西郊國際農產品交易中心、上海海洋大學等地，交流並拓展雙方在現代農特產業等領域的合作。鍾東錦一行抵達上海西郊國際農產品交易中心參訪，上海西郊國際農產品交易中心是現代化、綜合性的農產品中央批發市場，致力於提升預冷處理及溫控管理運作規範、食品安全、冷鏈設施等，是先進的大型農產品綜合交易中心。

八日到上海海洋大學進行大閘蟹產業交流，研商蟹苗輸入苗栗的相關細節，藉雙向全方位交流汲取養殖技術與經驗，增進縣內大閘蟹養殖產業蓬勃發展（見圖，右三為鍾東錦縣長）。

廣告 廣告

苗栗縣的優質大閘蟹養殖產業起源於二0一一年，由苗栗縣政府與上海海洋大學簽訂的「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，每年年初從上海崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應縣內養殖戶放養大閘蟹，期間還指派研究大閘蟹專業教授團隊進駐苗栗，全力輔導大閘蟹養殖技術，並推行「綠色生態」及「疏養」模式。

雙方攜手合作迄今十四年來，苗栗縣已成功打造出「苗栗優質大閘蟹」的漁產特色品牌，苗栗縣政府在一一四年度共輔導二十八戶大閘蟹養殖戶，養殖面積約十八點八四公頃，放養量高達三十五萬二千隻，碩大肥美的大閘蟹目前陸續上市。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗優質大閘蟹從蟹苗引進到飼養乃至於上市，每個環節皆有專人專責把關，尤其上市前皆須通過六十八項藥物殘留及戴奧辛檢測，每隻合格大閘蟹配戴「產地QR Code雷射防偽蟹環」，食品安全衛生有保障。

參訪團此行到上海海洋大學，拜會了上海海洋大學書記王宏舟、教授等人，苗栗縣政府一方面感謝校方多年來提供蟹苗、飼料及養殖技術的協助，另方面深度交流大閘蟹養殖技術，並研商明年蟹苗引進事宜，期來年可以降低蟹農養殖成本，取得更優質的大閘蟹種苗；海洋大學也允諾在過去兩岸友善發展的良好基礎上，繼續大力協助苗栗大閘蟹養殖戶。