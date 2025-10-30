苗縣長夫人期許幼童軍、幼女童軍學習團結合作、服務人群

苗栗縣一一四學年度全縣幼童軍、幼女童軍大露營昨三十日與今三十一日兩天在竹南鎮新南國小舉行，縣長夫人陳美琦希望小朋友們多接觸大自然 ，在兩天的露營活動中學習團結合作、服務人群，體驗人生的真諦。

苗栗縣政府為鼓勵國小學童親近自然、培養團隊合作與服務精神，補助活動經費四十一萬元，讓參與的小朋友能免費報名、快樂參與，活動總共有九個國小，二三四位小朋友參加。

今年大露營以「Stronger Together 攜手共進」為主題，為讓幼童軍、幼女童軍的小狼、小青蛙們「從做中學」，學習學校教程以外的學問，露營所需的五十個帳篷都讓小朋友自己動手搭。

縣府教育處副處長彭德俊表示，許多孩子都是第一次露營 ，他們很期待住帳篷，由搭帳篷中與夥伴們學習互助合作的精神，兩天的活動設計探索遊戲、營火晚會、GPS定位等，希望孩子們透過這些活動學習課外知識，遠離三C產品，親近大自然。

昨天上午活動開場除了有開場舞熱身外，也由信義國小帶來話劇「叢林奇談」，縣長夫人陳美琦藉由表演內容在有獎徵答時，讓小朋友知道話劇「叢林奇談」中所帶來的真諦是「團結合作」（見圖）。

縣長夫人陳美琦並期勉各位小狼與小青蛙在這次露營中，能發揮「互助合作」及「日行一善、我為人人」的童軍精神，希望每位小朋友都能從心出發，主動關心他人，用行動去幫助身邊的夥伴，讓溫暖與善意在我們的童軍大家庭中持續傳遞。