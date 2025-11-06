苗縣長率團隊參訪上海市

苗栗縣政府受邀參訪上海市，由縣長鍾東錦昨（六）日率業務相關局處展開五天的參訪行程，進一步深化雙方進行城市規劃建設、特色農產品營銷及大閘蟹產業等領域的交流合作，希望藉他山之石優化縣內公部門服務品質、AI人工智慧及農產品產銷技術。縣府團隊也將前往上海海洋大學進行大閘蟹產業交流，來拓展苗栗縣大閘蟹養殖產業的發展規模。

苗栗縣政府相關人員表示：本次參訪預計參觀徐匯西岸智塔、上海西郊國際農產品市場、上海供銷社、果品公司、一二三四五市民熱線、麥可將台青基地及二○二五年第八屆中國國際進口博覽會，希望藉相互交流汲取成功經驗，並推介本縣豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及農特產品，增進雙方在現代農特產業、工商產業及城市規劃等各領域的合作。

另外，苗栗縣的優質大閘蟹養殖產業，於二○一一年十月由苗栗縣政府與上海市海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」後，每年年初從崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應養殖戶，迄今十餘年，也成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌。

苗栗縣政府相關人員表示，本次到上海市海洋大學拜訪該校校長及水產學院負責人，交流大閘蟹養殖技術與經驗，並商議明年蟹苗引進事宜，希望一一五年可以降低蟹農養殖成本，及獲得更優質的大閘蟹種苗，增進大閘蟹養殖產業蓬勃發展，提高養殖戶收益。