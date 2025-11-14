苗縣長盃傳統武術錦標賽 22校350好手切磋

苗栗縣一一四年縣長盃傳統武術教育錦標賽昨（十四）日在苗栗巨蛋體育館登場，計有二十二所學校三五○位好手切磋武術技藝，副縣長邱俐俐期勉選手從武術中領悟做人處世道理，並鍛鍊強健體魄，弘揚武德，成為文武雙全的優秀人才。

苗栗縣政府為培育下一代允文允武，從民國九十八年起推動武術教育，除辦理武術種子教師培訓，並鼓勵全縣國中小學融入武術教學，從校園扎根武術教育，同時每年舉辦傳統武術錦標賽，提供選手切磋武藝的舞台（見圖）。

在苗栗縣政府的積極推動下，苗縣選手在全國各項武術賽事中表現亮眼，今年十月的全國中正盃武術錦標賽，福興武術國中小田子承勇奪國中散打五十二公斤級第一名，王乙丞榮獲四時二式太極拳及四十二式太極劍雙料冠軍，鄭宇森選手獲得國中散打五十六公斤級第二名；另在一一三學年度全國中等學校武術錦標賽中，縣立苑裡高中何肇芳榮獲高男刀術第二名，楊恩宇摘下高男組南棍第二名及南刀第三名。

今年縣長盃傳統武術錦標賽共有國小組十五隊、國中、高中、大學組七隊，共三五○位選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳分為單練組、團練組，傳統武術項目拳術、兵器分為單練組、對練組、團練組。

十四日上午的開幕儀式，由副縣長邱俐俐主持，縣體育會總幹事周仁聖、苗縣國術委員會主任委員賴昌秀、縣府教育處副處長彭德俊等人受邀參加，並邀請苗縣體育會國術代表隊表演團體。同時亦邀請中華北少林長拳武術推展協會陳柏名表演季氏八極、郭之群四門刀、韓基祥太極劍、李若文滿江紅劍、林昌翰雙勾、賴招旗戚門劍、錢惠元雙手帶、孫尚永燕青腿、林佳萱雙刀。副縣長邱俐俐期勉選手秉持習武精神，培養專注的意志，鍛鍊強健體魄，並弘揚武德，守禮重規，尊師重道，在武術中領悟做人處世道理，成為文武雙全的優秀人才。

參加武術比賽的學校，國小組：蟠桃、照南、頭份、藍田、建功、建國、竹南、斗煥、新埔、西湖、五福、六合、僑善、鯉魚、福興武術國中小；國中、高中組：新竹女中、大同高中、竹南高中、照南國中、興華高中、頭份國中、君毅中學。