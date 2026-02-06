苗縣長表揚交工處獲金路獎雙項績優及公共工程查核甲等案件廠商

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚交工處獲金路獎雙項績優及公共工程查核甲等案件廠商。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚交工處獲金路獎雙項績優及公共工程查核甲等案件廠商。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府交通工務處連續二年榮獲交通部金路獎「路況養護」及「橋梁維護」，並在各項評比中榮獲佳績昨六日縣長鍾東錦表揚交工處團隊，另頒獎給公共工程查核績優廠商，感謝廠商參與縣內公共工程建設，鼓勵廠商持續精進工程施工技術。

苗栗縣政府交工處重視道路服務品質，務實辦理道路及橋樑養護工程，定期巡查道路及檢測橋樑，發現缺時即辦理維護工作，逐年增加養護量能，在交通部辦理第二十六屆金路獎縣市政府項目「路況養護」及「橋梁維護」中，苗栗縣政府分別榮獲縣市政府非六都第二名殊榮，雙獲「金路獎績優單位」。

有效將肇事率平均下降約達五成以上，榮獲經濟部中小及新創企業署新創採購獎之合作實績獎貳獎；本縣道安會報團隊榮獲交通部金安獎之「卓越獎」及「特別獎-行人安全」以及「交通安全教育獎」，將持續推動各項政策並提升道安量能，打造安全舒適的用路環境。

近年來縣府解決南庄鄉較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題榮獲「一一四年幸福巴士金運獎－特別獎」殊榮；苗栗市文山國民小學109年度國民中小學老舊校舍整建工程-文山魔法學校由縣府交通工務處辦理、海峰營造股份有限公司承造，榮獲雄市建築經營協會二0二五公共建築類園冶獎肯定。

苗栗縣政府在本屆交通部評選中，僅新北市政府、宜蘭縣政府及苗栗縣政府脫穎而出，獲得交通部六十周年慶祝活動公路建設卓越獎；另縣府榮獲內政部二0二四市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評縣市型乙組第一名、行政院公共工程委員會工程施工查核小組一一四年度績效考核優等，苗栗縣政府團隊致力營造優質環境大獲中央肯定。

苗栗縣長鍾東錦昨天表揚榮獲金路獎、新創採購獎、金安獎、金運獎、建築園冶獎、公路建設卓越獎、市區道路考評、工程施工查核小組年度績效優等及年度公共工程查核成績甲等之優良廠商持續精進，並頒發獎座及獎狀勉勵廠商提升公共工程品質。

苗栗縣工程施工查核小組一一四年辦理縣內公共工程查核件數計九十二件，其中甲等案件計六十一件，甲等案件比例達66％(約與去年持平)，獲獎施工廠商計有五十一家，期許廠商技術提升及持續參與地方公共建設，打造苗栗成為友善宜居的幸福城市。

縣長鍾東錦表示，在苗栗縣政府財政不寬裕的情況下，感謝各廠商戮力配合，而上任以來便督促交工處務必落實交通工程的監造，絕不能讓承包商有偷工減料的問題，因此非常感謝各施工廠商的協助、支持縣府各項建設，獲得交通部等多單位的評審青睞，獲得這麼多獎項。縣長鍾東錦強調，除了感謝共同打造苗栗更好環境的營造商，更要感謝交工處長古明弘、副處長許家誠帶領團隊及各科長發揮專長把關，交通等各項建設繁雜，縣府還需更加努力，除了會把議會通過的預算花在刀口上以外，立委陳超明、邱鎮軍、沈發惠在中央為苗栗爭取的工程款，也一定會按照實際需求落實，三月將開始今年度的下鄉座談，屆時歡迎各級民代、地方仕紳踴躍提出需求、建議，縣府團隊會參照意見推動最好的政策。