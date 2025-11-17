苗縣長表揚榮獲佳績運動選手 頒發逾313萬元獎勵金

苗栗縣運動選手近年來在國內外各項賽事中表現亮眼，為感謝選手與教練的辛勤付出，苗栗縣政府十七日上午在第二辦公大樓五樓國際會議廳舉行接見典禮，由縣長鍾東錦親自頒發三一三萬三千一百元獎勵金，以實際行動肯定選手們的卓越表現，並讚許他們為苗栗爭取榮耀。

苗栗縣選手在國內外賽事中皆展現亮眼實力，一一四年臺中盃全國中小學田徑賽中勇奪 七金、三銀、一銅，其中大同高中林巧鈴更在高中女子四百公尺跨欄項目打破大會紀錄，在第十六屆全民有氧盃全國溜冰錦標賽中，斬獲十一金、五銀、二銅，而在一一四年度全國運動會中，縣立苑裡高中柔道教師張穎竺摘得女子組第五級銀牌，長春化工集團張智皓則在武術男子散手五十六公斤級奪銀，不僅如此，在國際舞台，於二0二五年馬來西亞國際木球錦標賽公開賽中，大倫國中與苗栗高中的選手展現精準擊球技巧與絕佳團隊默契，在團體及個人項目皆獲佳績，贏得國際肯定，同時在 WIT世界青少年桌球巡迴賽泰國站中，大同高中桌球隊憑藉敏捷反應與穩定心理素質，成功擊敗多位來自亞洲及歐洲的強勁對手，摘下亮眼成績，充分展現苗栗選手的堅毅精神與不凡實力。

縣長鍾東錦十七日偕同教育處長葉芯慧、議員孫素娥、鄭碧玉、楊文昌、張顧礫、周玉滿、徐筱菁、曾美露、許櫻萍、楊明燁、陳碧華、陳品安、陳光軒，以及苗栗縣體育會總幹事周仁聖等各界代表，共同齊聚一堂向獲獎選手與教練表達最誠摯的祝賀與肯定，現場洋溢著熱烈的掌聲與歡慶氛圍，展現全縣同心為選手喝采的喜悅（見圖）。

縣長鍾東錦表示，縣府舉行體育成績表揚與接見典禮，感謝議員、各級民意代表，以及辛勤付出的教練與校長，共同培育苗栗學生與運動人才，讓本縣在各項賽事中屢創佳績。本次選手共奪得二十六金、十三銀、十七銅，縣府並頒三一三萬三千一百元獎勵金，向所有選手致上祝賀與感謝。

鍾東錦指出，縣府除以獎金肯定選手外，也感謝企業支持，提供更佳訓練環境，未來將持續推動體育三級制，從國小到高中建立完整銜接，確保人才培育延續、成績再提升。同時，鍾東錦感謝教育處長葉芯慧的規劃，讓苗栗體育表現日益精進，並強調課業同樣重要，尤其會考成績是教育成果的關鍵，校長責無旁貸，必須全力提升學生學習表現。偏遠地區雖人數有限，但教育影響深遠，家庭與學校都需共同努力。鍾東錦最後表示，希望透過體育與教育並進，培育更多優秀人才，讓苗栗在體育、學業及各領域持續發光發熱。