苗縣長贈匾貼紅榜賀竹南鎮塭內關懷據點允協助金點之星增建電梯和廚房

▲苗栗縣竹南鎮塭內關懷據點榮獲衛生福利部主辦的「一一四年度社區金點獎」選拔中獲得團體獎「金點之星」。（記者江乾松攝）

苗栗縣竹南鎮的塭內社區照顧關懷據點，在衛生福利部主辦的「一一四年度社區金點獎」選拔中獲得團體獎「金點之星」。縣長鍾東錦昨二日頒贈匾額、獎金並張貼紅榜致賀，鍾東錦讚譽社區榮獲媲美金鐘獎最高殊榮，為竹南鎮也為苗栗縣爭光，當場允諾與鎮公所合力，協助據點增建電梯並設置廚房，方便更多長輩共餐及參與活動。

苗栗縣政府社會處長張國棟表示，竹南塭內社區發展協會繼一一三年金卓越社區選拔獲銅質卓越獎之後，一一四年再獲衛福部社區金點獎選拔「金點之星」團體獎，這項選拔有來自全國超過五千個社區發展協會參賽，篩選到三十多個進入決選，全國只有十五個社區獲此殊榮，塭內社區在共餐機制、健康促進、關懷訪視及環境永續各方面都受到高度肯定，獲獎實至名歸。

縣長鍾東錦昨日上午率同社會處長張國棟及服務團隊，由鎮長方進興、代表會主席何秀綿及多位縣議員、代表、里長陪同，到關懷據點贈匾、貼紅榜並頒發五萬元獎金，方進興另頒三萬元獎勵金，海口與公館兩社區幹部也到場觀摩。社區的千歲太鼓團震撼迎賓，宛如年輕團隊，鍾東錦特別送兩位老而美的高齡長輩小紅包。

塭內社區發展協會理事長葉秋恆表示，一0三年成立關懷據點後，一直致力綠色照顧與公益課程，有感於高齡化及少子化的重大衝擊，格外重視在地照顧和永續發展，多年來開放時間拉長，參與的長輩也增加到三十多人，希望落實在地老化，讓長輩能在熟悉的環境慢慢老化，同時讓年輕一輩無後顧之憂。

縣長鍾東錦入境隨俗以閩南語致詞表示，塭內社區有豐富生態，蘊育民眾心胸開朗的性格，每個人都面帶微笑，且八、九十歲高齡的老人家也喜歡到關懷據點聊天交朋友，滿心期待每天的聚會，顯示據點發揮最強大功能；這次能在五千多個社區當中，經過層層篩選只有十五個團體獲得「金點之星」最高榮耀，幾乎可以媲美奧斯卡或金鐘獎，難能可貴，而社區犧牲奉獻的志工更是功不可沒。

由於社區為塭內也為竹南和苗栗縣爭取殊榮，鍾東錦當場允諾由縣府與鎮公所以七比三的比例分擔經費，規畫增建社區自有廚房，讓共餐的長輩吃得更健康美味，請理事長葉秋恆盡快著手規畫、設計；另外，聚會場所在據點二樓，對部分長輩略嫌不便，鎮長方進興建議一併考量增建電梯方便老人家上下樓，這項建議當場獲鍾東錦與土地所有權人勝德宮主委全力支持，將由社會處與工商發展處輔導取得建照和使用執照等，希望讓長輩到關懷據點活動時更加舒適。社區民眾得知即將擁有這兩項新設施，個個興奮不已，現場響起熱烈掌聲和歡呼聲。