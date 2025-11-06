苗縣長鍾東錦率團赴上海參訪 拓展農業大閘蟹交流

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣長鍾東錦今起率團赴中國上海參訪5天，縣府表示，此行除參觀上海城市建設，主要進行特色農產及大閘蟹產業領域交流，盼獲得更優質大閘蟹苗，拓展苗栗養殖產業規模。

苗栗縣政府於民國100年與上海海洋大學簽訂養殖科技合作計畫，每年自上海崇明島蟹種基地引進蟹苗，輔導縣內養殖大閘蟹技術，經10餘年來成功打響「苗栗優質大閘蟹」品牌，為持續輔導大閘蟹養殖產業發展，鍾東錦今天率縣府農業處等單位赴上海展開為期5天參訪行程。

廣告 廣告

縣府透過新聞稿指出，此次到上海海洋大學將拜訪該校校長及水產學院負責人，交流大閘蟹養殖技術與經驗，並商議明年蟹苗引進事宜，希望115年可以降低蟹農養殖成本，及獲得更優質的大閘蟹種苗，增進大閘蟹養殖產業蓬勃發展，提高養殖戶收益。

縣府表示，參訪行程預計安排參觀徐匯西岸智塔、上海西郊國際農產品市場、上海供銷社、果品公司、12345市民熱線、麥可將台青基地等，藉他山之石汲取成功經驗，優化縣內公部門服務品質、AI人工智慧及農產品產銷技術。

縣府指出，此行也將推廣苗栗縣豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及農特產品，增進雙方在現代農特產業、工商產業及城市規劃等各領域的合作。（編輯：林恕暉）1141106