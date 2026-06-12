苗縣長關心全民運動館營管規劃 鼓勵鄉親多運動促進健康

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苗栗縣長鍾東錦（左二）關心全民運動館營管規畫鼓勵鄉親多運動促進健康。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣長鍾東錦（左二）關心全民運動館營管規畫鼓勵鄉親多運動促進健康。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府與苗栗市公所共同推動的全民運動館興建工程，去年已竣工完成驗收，目前正進行最後整備作業階段，主場館與綜合羽球館預定下月同步開放營運。縣長鍾東錦十一日下午由立委邱鎮軍與市長余文忠等人陪同視察場館，關心營運前整備進度，並帶頭體驗多項健身設施鼓勵鄉親多運動，落實全民運動及健康城市政策。

苗栗縣政府與市公所為提升運動設施服務量能，爭取總經費一億七千二五百二十七萬餘元攜手打造全民運動館，提供民眾安全、便利且多元化的室內運動場域；其中運動部補助一億元、縣府補助二千萬元、餘額由市公所自籌，整體工程已於一一四年七月十九日竣工、九月八日完成驗收。

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全民運動館主要分為兩大場域，主場館部分，苗栗市公所為導入專業營運管理機制，今年元月二十一日與World Gym完成營運簽約，負責場館營運管理及服務規畫；綜合羽球館則於今年二月起辦理試營運，未來將由市公所管理營運，兩大場域與設備裝修均已完成，預定七月同步開放營運。

運動館與綜合羽球館各具特色，前者規畫肌肉放鬆、心肺訓練、有氧教室、啞鈴訓練、特殊訓練、重量訓練等專區，以多元健身及體適能服務，滿足不同年齡層與運動族群需求，截至目前已招募逾二千二百名會員。後者則設有四座標準羽球場和一座籃球全場，可視實際需求彈性調整運用，增加室內運動空間，試營運以來也累計預約達一六六三小時，平均每月四一六小時。

縣長鍾東錦十一日下午由立委邱鎮軍、縣府教育處長葉芯慧、市長余文忠、代表會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察全民運動館營運前整備情形，參觀各區的設備並了解器材使用方法等。鍾東錦一行聽取市公所主任杜英嘉及經營管理單位簡報後，也在教練指導下體驗深蹲及甩壺鈴等訓練項目；隨後則參觀緊鄰運動館的綜合羽球館，了解試營運狀況和未來管理計畫等。

縣長鍾東錦表示，全民運動館委託世界知名品牌負責營運管理，各區的運動設施琳琅滿目非常齊備，有助鄉親養成良好的運動習慣。鍾東錦說，現代人愈來愈長壽，但難免出現肌少症等問題，所以他平時也會舉舉啞鈴活絡筋骨避免肌少症。鍾東錦說，苗栗全民運動館是立委邱鎮軍於市長任內爭取，縣府大力配合，在余文忠市長任內竣工營運，是鄉親一大福音；更難能可貴的是，運動場館招募情形熱絡，羽球館租用情形亦十分踴躍，顯示多數鄉親也有運動的習慣；他希望運動館和羽球館同步啟用後，提供平價的服務，也期待鄉親多運動促進健康。