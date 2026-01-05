苗縣長頒獎表揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚運動績優選手教練一八八人，共頒發獎金一0四萬餘元。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚運動績優選手教練一八八人，共頒發獎金一0四萬餘元。（記者江乾松攝）

苗栗縣運動好手近四個月在各項賽事中屢獲佳績，相繼在十五項全國賽事的九種運動項目穿金戴銀，囊括了三十七金、四十四銀、三十五銅的亮麗成績；縣長鍾東錦昨五日上午在縣府國際會議廳接見表揚績優選手與教練一八八人，共頒發一0四萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦亮體育大縣招牌，並感謝在地企業熱心贊助縣內的體育運動發展。

另外，縣長鍾東錦獲悉中央以財劃法為由，來文表示後續不再補助新建教室經費後，深感強烈不滿，炮轟中央遲未針對財劃法公布明確數據，徒增不確定性紛擾，而苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而拿得比屏東和嘉義等縣市少；在醫療水平和獄政設施方面也相形落後，呈現極度不公平現象，中央實在虧欠苗栗太多，他喊話相關部會有責任與義務更加重視苗栗。

苗栗縣政府縣府教育處長葉芯慧表示，昨天接受表揚的績優選手和教練，是從一一四年九至十二月期間南征北討，涵蓋田徑、跆拳、柔道、空手道、角力、躲避球、舞蹈、排球及競技疊杯等九種運動項目，累計贏得一一六面獎牌凱旋歸來；此次共頒給一一八名選手和教練計一0四萬零六百五元獎勵金；縣府為持續戮力推動體育發展，今年預計再編列二千八百萬元獎勵金，以鼓勵為台灣也為苗栗爭光的優秀選手和教練。

葉芯慧處長細數各項表現優異賽事，其中，建國國中等十二校參加一一四年第十七屆全國跆拳道品勢錦標共獲七金七銀二銅，成績斐然；中正國小等五校在二0二五年中華民國柔道錦標賽有二金六銀八銅進帳；梅園國小和苑裡高中在一一四年度總統盃全國角力錦標賽亦斬獲六金五銀二銅，展現三級制扎根成果。

此外，照南國小的林邑恩、吳祺樺、胡永炘、羅逸軒4名選手，更在北市秋季全國田徑公開賽中，勇奪國小男子八百公尺接力金牌並打破大會紀錄，以速度和毅力展現亮麗成績；苑裡國小排球隊在永信杯全國排球錦標賽，以高度默契榮獲一金一銀，苑裡高中則奪得一銀一銅，展現排球運動的堅實潛力。

縣長鍾東錦肯定接受表揚的選手與教練，努力的付出終有豐碩成果，同時感謝在地企業熱心挹注資源支持縣內體育運動發展，還有校長、家長和各級民代全力相挺，讓運動選手都能朝自己的興趣與強項發展，不僅激勵選手、教練，也帶動體壇熱血沸騰。他認為，除了在全國賽事發光發熱的比賽項目之外，包括羽球、排球、籃球乃至於橋牌等，也是縣內體育運動的強項，相信只要持續深耕激發潛能，未來發展將無可限量。

然因教育部來文表示，由於牽涉財劃法相關條文，後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助，使原本充滿喜氣的頒獎典禮，瀰漫些許火藥味。據縣府教育處表示，一紙公文可能使縣府爭取頭份國中新建三十間教室，以及文中三和文七校舍工程，即使部分已進入規畫階段，也都面臨「前途未卜」窘境，縣府正研擬因應對策。縣長鍾東錦不諱言「看到這份公文嚇了一跳，也非常火大！」他怒批中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚，其實不見得完全反對民進黨的版本，但重點是要把數字開誠佈公，而不是只向立委施壓，這樣反而使政治亂了套；所謂政治應該可以協商的，否則大家都將陷入痛苦之中。鍾東錦舉例說，苗栗縣上繳稅款多、分配到的額度卻比屏東、嘉義更少，明顯是個被虧待的縣市；在醫療品質方面，他希望在苗栗的北、中、南都有高醫療水準的醫療院所「強強聯合」，但部立醫院的重症和癌症大樓卻延宕五年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導加速升級；在教育領域方面，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議，他呼籲地方各界攜手力挽狂瀾。