苗縣食品衛生管理分級評核 130家獲頒優良標章

苗栗縣食品衛生管理分級評核，共一三○家通過標準獲頒優良分級標章。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府衛生局二十三日頒發食品衛生優良標章給縣內一三○家業者。縣長鍾東錦除恭喜通過衛生安全評核業者，也請所有店家業者繼續努力，提供衛生、安全、美味、營養的食品，讓每位鄉親吃得健康、吃的安心、也吃的自由自在。

苗栗縣衛生局為鼓勵食品業者落實自主管理，提升食品衛生與安全品質，依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」進行評核，內容涵蓋從業人員衛生管理、原料與製程控管、硬體設施與用餐環境等多項指標，透過落實自主管理與授予分級標章，提供消費者選擇安心店家的參考，同時也協助業者提升品牌形象與經營競爭力。

苗栗縣政府衛生局長楊文志指出，此次共有三六一家業者參加評核，結果有一三0家通過標準，獲頒分級標章，其中八十七家獲得「優」級、四十三家獲得「良」級，並於昨天在縣府第一辦公大樓大廳舉行「一一四年度食品衛生管理分級評核」授證典禮。

另外，苗栗縣二0二0年獲得國際慢食組織認證，並於竹南、後龍、通霄及苑裡四個沿海鄉鎮推行慢魚運動，強調「懂魚、知魚、食當季、吃在地」的永續海岸發展，並打造「Miaoli Slow Fish」在地品牌。

今年食品衛生管理分級評核活動也特別結合苗栗慢魚海岸共同推動，共有三十六家餐飲業者參與，獲頒優良獎章業者有二十四家，展現餐飲業者對食品安全衛生的重視與承諾，也體現對海洋生態保育及在地文化的重視。昨天在授證現場亦邀請六家評核獲獎業者展示自家特色海鮮料理，分享經營餐飲的用心及對食品衛生的重視。

縣長鍾東錦、衛生局長楊文志和與會議員上午一一頒獎恭喜獲頒合格證書業者，鍾東錦指出，民以食為天，食品安全是整個社會相當重要的一環，除感謝合格業者對食品衛生安全所做的努力，也勉勵縣內其他業者一起營造符合衛生安全標準的用餐環境，及美味營養的食品，讓鄉親及國人來苗栗都能吃得健康、吃的安心。鍾東錦也要求衛生局要繼續做好把關工作，期盼透過政府與民間的攜手合作，推動「安心飲食、在地消費」的良性循環，讓消費者吃得安心、業者做得開心，為苗栗打造更健康、更永續的食安環境。

苗栗縣政府衛生局長楊文志表示，苗栗縣政府將持續為食品安全把關與地方慢魚品牌發展，透過多元輔導與宣導，建立優質食品經營典範，促進產業升級，並落實「食當季、吃在地」的生活態度，歡迎民眾多加選擇榮獲優良標章的食品業者，支持在地、守護健康。