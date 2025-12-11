苗縣首件史蹟文化資產 「南庄事件」紀念碑揭幕

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）「南庄事件」是台灣原住民族史上重要事件，苗栗縣政府於2022年登錄為縣內首件「史蹟」文化資產，並獲文化部補助設置史蹟紀念碑，今天在南庄鄉南江水岸公園舉行揭幕典禮。

苗栗縣政府文化觀光局表示，「南庄事件」發生於日治時期的1902年，主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族人及各相關族群協力抗日的歷史事件；縣府2022年登錄為苗栗縣首件「史蹟」文化資產。

文觀局指出，縣府獲文化部補助辦理「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，為重構、強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛邁向和解，重現歷史現場，特別選定當年歸順式之場域，即如今的南江水岸公園設置紀念碑，藉以建立固定場域作為辦理紀念活動空間，增強民眾對於歷史事件認知。

文觀局表示，紀念碑設置計畫歷時3年，經過多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型設計，並邀請長年研究南庄事件之國立政治大學名譽教授林修澈撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族代表，以賽夏語、泰雅語分別撰寫族語碑文，以不同族群語言並陳方式呈現多元史觀。

苗栗縣長鍾東錦今天出席「南庄事件史蹟紀念碑」揭幕啟用典禮，他感謝文化部將南庄事件歷史完整呈現，共同見證這座以「記憶、和解、共榮」為核心精神的紀念性地景正式啟用，也希望大家記取教訓，不管客家、閩南、原住民、新移民都能和諧共存。（編輯：方沛清）1141211