苗縣首辦友善職場評鑑 33家企業獲表揚

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今天表揚33家在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的企業。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，近年隨著勞動意識提升與永續發展議題備受重視，企業能否建構友善職場環境，已成為影響人才留任、企業競爭力及社會形象的關鍵。

勞青處指出，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，依工作環境、待遇與培育、福利與獎勵、友善職場，及特色加值5大面向，遴選出33家表現突出企業，包含上市櫃公司、外資企業、金融機構、中小企業及微型企業等，展現企業兼顧營運與社會責任的決心。

縣長鍾東錦今天頒獎表揚33家獲獎單位。獲獎企業中，裕隆汽車去年啟動「樂齡友善職場－職務再設計服務計畫」，針對產線作業進行風險評估、動作分析及輔具導入，改善作業環境、降低勞動負荷，成功協助10名中高齡員工提升工作安全與生產效率。

裕隆汽車自民國88年起設有專屬員工診所，常駐醫師與護理團隊提供員工、退休員工及眷屬優惠醫療服務，並同步開放居民就診，回饋在地。診所每年服務超過7000人次，去年更突破1萬人次，成為苗栗地區具代表性的企業診所典範。

裕隆汽車表示，公司建立多項優於法規的福利制度，包括產假後復職「育兒適應假」、家庭照顧假及彈性工時等，也為孕期與哺乳期女性員工提供完整關懷機制、產檢自費補助及新生兒賀禮等生養育福利，協助新手爸媽安心迎接家庭新成員。

勞青處長王浩中指出，希望藉由表揚與交流，促進企業間的良性競爭與經驗分享，未來縣府將持續推動勞動權益保障、職場安全強化及多元共融的就業環境，協助企業提升人力資源管理與永續經營能力，吸引青年返鄉就業、企業投資進駐，進一步帶動地方產業升級與發展。（編輯：林恕暉）1141104