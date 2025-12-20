苗縣體育會廣場舞委員會耶誕PARTY 竹南盛大登場

苗栗縣體育會廣場舞委員會為慶祝耶誕節昨二十日在竹南千八會館舉辦二○二五耶誕PARTY暨歲末聯歡大饗宴，縣長夫人陳美琦與立委夫人吳麗利、詹美娟、議員陳碧華、蕭詠萱、張佳玲、陳光軒、鄭聚然秘書、徐功凡秘書、邱毓興執行長、代表會主席何秀綿及地方仕紳等一起與民同樂。

縣長夫人陳美琦表示，廣場舞是項很棒的運動，舞者要融入本身熱情，而舞跳得好自然提升自信，當自己練就一身好功夫後，全身自然散發自信的光芒，同時能夠增進彼此的人際關係，充滿自信的女性，看起來尤其美麗也更有能力。縣長夫人與嘉賓們還隨著音樂節拍扭動起來。現場洋溢著輕快的音樂和舞者熱情，活力十足，也讓人見識到廣場舞的無限魅力，也讓現場朋友提早感受聖誕PARTY的魅力（見圖）。

縣長夫人陳美琦指出，在廣場舞委員會的推廣及指導老師的熱心協助下，廣場舞已成為各鄉鎮市民眾的健身運動項目之一，縣府亦會持續挹注資源擴大推廣，讓各年齡層的鄉親都可以活絡筋骨，相信不論強身或延年益壽都大有幫助。陳美琦強調，由於廣場舞的呈現必須兼顧團隊精神，舉辦比賽既可增進團隊技藝交流，並檢視學習成果，未來縣府會繼續支持這項體育運動的推廣。