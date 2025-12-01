苗縣高鐵特定區產專區標42次標不出 鍾東錦：已啟動地目變更

苗栗高鐵特定區內有兩塊產業專用區，已標售42次均乏人問津，圖為高 鐵特定區。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員林寶珠今(1)日總質詢關心高鐵特定區內有兩塊產業專用區，標了42次，始終乏人問津，苗栗縣還在負債，卻還要支付利息錢，要求苗栗縣政府應重新調整定位；苗栗縣長鍾東錦答詢，已啟動地目變更，開放一部份住宅用地用，這樣可能容易標出。

林寶珠質詢表示，苗栗高鐵特定區內有兩塊產業專用區，面積共7.319公頃，她很納悶，從2014年開始標售迄今乏人問津，是標售策略有問題，還是規範及價格有問題？縣府也有專業學者及專家組成的審查小組，標不出去的真正原因為何？因苗栗縣還在負債，並支付利息，建議該產專區應進行通盤檢討，重新調整定位。

廣告 廣告

財政處長郭春美答詢，標不出去的原因主要是面積、金額大，必須有財力雄厚的財團才有能來標，由於5年處分期已過，目前已向內政部重新申請，加上處分土地有土地法相關規定規範，若內政部同意出售，將請審查委員會考量調整售價。

鍾東錦指出，因標售已過了10年，已請工商發展處啟動地目變更一年多，之前有家電視公司有來評估過想蓋大樓，但是用租的方式，但因縣府負債太多，現行不適合用租的，後來這家公司也沒有再接觸，如果若一直標不出，出租也是一個方法，目前已經啟動地目變更，將來評估開放一部分的住宅用地，標售就比較容易。

苗栗縣議會林寶珠關心高鐵特定區兩塊產專區標售乏人問津，要求縣府進行通盤檢討。(記者張勳騰攝)

針對高鐵特定區兩塊產專區標售乏人問津，苗栗縣長鍾東錦答詢已啟動地目變更。(記者張勳騰攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

全聯台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

