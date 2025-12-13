苗縣一一四年度家長會長授證典禮隆重登場縣府凝聚家校力量共築孩子的教育願景

苗栗縣一一四年度家長會長集體授證典禮隆重登場凝聚家校力量共築孩子的教育願景，前排站立者為縣長鍾東錦。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨十三日在後龍鎮新港國中小辦理「一一四年度家長會長授證典禮暨各校家長會會長聯誼交流活動」，邀集全縣家長會領袖齊聚一堂。此次活動不僅是感恩儀式，更是一次凝聚教育共識、深化家校夥伴關係的重要平台。透過專題講座、議題研討與經驗分享，強化家長會組織治理能量，推動「優質家長會」政策向下扎根，展現苗栗縣打造優質教育環境的決心。

本次授證活動首先邀請諮商師邱永林以「教養處方簽」為題，深入探討孩子的需求與家庭支持系統，從心理與行為面向出發，引導家長以更細緻、同理的方式陪伴孩子成長。

接著，苗栗縣家長協會理事長邱春彬以「一起讓教育更好：高效能家長會的力量」分享經驗，從組織治理、家長參與、資源整合到夥伴關係建構，提出具體策略。他強調：「家長不只是教育的支持者，也是教育願景的共同塑造者。」

典禮由鍾東錦縣長親自參與，縣長頒發縣府感謝狀，感謝家長會長在教育現場的無私奉獻。鍾縣長表示，家長在校務的參與，不僅是外在支持，更是引領學校向前的內在力量。面對少子化、教育變遷等挑戰，家長會與校方的協力合作，是確保孩子擁有良好教育品質的關鍵。

活動壓軸「綜合座談」由鍾東錦縣長、教育處長葉芯慧與邱春彬理事長共同參與，面對面聆聽家長會長的需求。討論焦點涵蓋課後照顧、校園安全、親子教育推展、資源盤點與行政協作等議題，現場交流熱烈，充分展現家長會長對教育的關懷與專業視野。

苗栗縣政府表示，未來將持續深化「家校合作」政策方向，鼓勵家長會朝向組織化、系統化與專業化發展。透過授證、研習與交流等年度活動，強化家長參與教育事務的能力與影響力，讓家長、學校與政府攜手，為苗栗打造具備溫度與品質的教育環境，讓每一位孩子都能在最好的支持中成長。