苗縣115年度總預算三讀 中央計畫補助缺口5億元

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣議會今天三讀通過縣府115年度總預算案，經小幅刪減1350萬元後，歲出預算數301.9億餘元。其中，尚未編列的中央計畫補助及一般性補助款缺口約5億元，縣府將設法解決。

苗栗縣議會第20屆第6次定期會今天議程進行二、三讀會，針對縣府籌編115年度苗栗縣總預算案，歲入編列新台幣304億4292萬9000元，照案通過；歲出部分，按聯席審查意見決議，刪減稅務局辦公廳舍修繕、民政處建築設備費、衛生局建築設備費等共1350萬元，三讀通過歲出預算數為301億9942萬9000元。

無黨籍議員楊文昌、國民黨籍議員劉美蘭為原住民族及族群發展處預算保留大會發言權。兩人指出，長期以來，原民處預算8成以上仰賴中央補助，因財劃法爭議扣減地方補助，導致原民處明年度預算，比今年少了1700餘萬元，影響原鄉基礎建設、場館設備設施、管理維護及人力配置，希望縣府合理調整。

縣長鍾東錦答詢表示，由於縣府編列預算在先，中央後來才公告刪減補助，造成落差，他承諾，決算時至少會比今年增加1000萬元，保障原住民該有的建設、應有的福利。

不僅原民處，鍾東錦指出，各局處往年原本由中央補助款辦理的計畫、人事費用，因未獲中央核定，相關款項經費缺口約5億元。對於這些專案人力明年1月是否面臨裁減，他說「原則上不會讓任何人沒有工作，請大家放心」，縣府近日將統計受影響人數，檢討完會作適當宣布。

鍾東錦表示，這是中央故意要讓地方政府跳腳，讓地方把矛頭指向通過新版財劃法的立委，「這是政治因素」，縣府會想辦法解決，持續向中央爭取，也呼籲財政收支劃分法爭議，朝野盡快協商定案，讓縣府施政有所依循。

縣府主計處指出，115年總預算籌編時，因中央政策尚未明確，往年由中央補助款辦理計畫，115年因未獲中央核定，未納編明年總預算需辦理計畫款項缺口達5億餘元，縣府將彙整函報議會同意後，以墊付款先行辦理，再依規定程序納編明年追加預算。（編輯：李錫璋）1141210