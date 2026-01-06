苗縣280社區選出18績優社區 4社區代表參加全國選拔

苗栗縣有280個社區，選出18個績優社區，頒獎表揚，感謝社區人士辛勞付出。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為激勵社區發展協會自主發展辦理社區選拔作業，有18個社區發展協會獲獎，其中後龍鎮水尾、頭屋鄉明德、苑裡鎮新復及三義鄉勝興社區4個績優社區，將代表參加全國社區選拔。縣長鍾東錦逐一頒獎表揚獲獎社區，並頒發獎勵金，期許各社區都能廣設社區關懷據點，讓社區老人受到更好的照顧。

苗縣府社會處長張國棟指出，今年參選社區相當熱烈且積極準備選拔作業，各鄉鎮市公所亦展現積極陪伴參選社區優化整備工作及演練，完全展現苗縣府、公所及社區「鐵三角」合作精神。全縣有280個社區，今年有18個社區發展協會獲獎，包括卓越獎1名、優等獎及甲等獎各7名、服務創新獎3名，縣府肯定績優社區發展協推動社會福利、健康照顧、自主防災環境生態、社區安全等多元方案的貢獻。

苗縣府社會處表示，每個社區有著不同的特色與亮點，如榮獲「卓越組卓越獎」後龍鎮水尾社區發展協會，推動多元服務人口群服務方案，曾獲10大綠色照顧社區及金點獎團體獎，並獲全國紫絲帶兩朵花認證，為全縣標竿社區。榮獲「績效組優等獎」三義鄉勝興社區發展協會，積極社區防災工作，獲內政部頒發「韌性社區」二星標章，並培育19位合格防災士，展現高度的社區防護能量與行動力。

同樣榮獲「績效組優等獎」頭屋鄉明德社區發展協會，社區以共生社區為發展目標，且資源連結顯著，與國際接軌，並與日本有相關的合作契約。此外榮獲「績效組優等獎」苑裡鎮新復社區社區發展協會透過「長者為師」的方式，教授藺草編織技藝，並帶動國小學童共同參與藺草復育工作，實踐老幼共學，文化傳承。

鍾東錦感謝社區工作夥伴無私付出，於第一線照顧在地的老人、兒少、婦女等人口群，累積多元服務成果，也協助將政府的政策延伸到每個角落。

苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會，獲卓越組卓越獎，獲頒獎勵金12萬元，將代表全縣參加全國社區選拔。(記者張勳騰攝)

苗栗縣頭屋鄉明德社區發展協會，獲績效組優等獎，獲獎勵金10萬元將代表全縣參加全國社區選拔。(記者張勳騰攝)

苗栗縣苑裡鎮新復社區發展協會，獲績效組優等獎，獲獎勵金10萬元將代表全縣參加全國社區選拔。(記者張勳騰攝)

