苗績優中小學 縣長頒獎表揚

苗栗縣公私立中小學校長會議縣長鍾東錦（左五）頒獎表揚防災、終身學習、中輟生預防、復學輔導、交通安全教育、家庭教育輔導、閱讀計畫、課後輔導等表現優異學校。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣公私立中小學校長會議縣長鍾東錦（左五）頒獎表揚防災、終身學習、中輟生預防、復學輔導、交通安全教育、家庭教育輔導、閱讀計畫、課後輔導等表現優異學校。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨二十八日召開一一四學年度第二學期公私立中小學校長會議，縣長鍾東錦頒獎表揚績優學校感謝校長的用心。會中縣長強調，縣府在財政困難情況下，仍在教育方面投注相當大的經費，請國小、國中、高中校長們加強學生升學會考能力，也要求校長們隨時反映學免費營養午餐生用餐情況，霸凌違法案件認定調查請學校配合教育處縮短處理時間，請校長發揮同理心，事情會做得更好，針對竹南頭份校舍不足問題，縣府也會持續向教育部爭取。

廣告 廣告

此次會議於育達科技大學國際會議廳舉行，由苗栗縣長鍾東錦主持，縣府教育處長葉芯慧帶領團隊進行重要政策報告，縣長感謝校長們一生為教育志業的努力奉獻，教育出非常多優秀人才，苗栗縣議員曾美露、副議長張淑芬秘書到場關心教育的推動。

縣長鍾東錦表示，苗栗的教育要拜託各校校長一起努力，各校加強學生升學會考能力，尤其國小階段打好數理基礎是關鍵，免費營養午餐也要求校長們隨時反映學生用餐情況，不僅要讓孩子吃得健康更要讓孩子愛吃，同時請學校配合教育處縮短霸凌違法案件認定調查時間，切勿拖時間讓家長寢食難安，請校長發揮同理心，事情會做得更好。

會中，縣長頒獎表揚防災、終身學習、中輟生預防、復學輔導、交通安全教育、家庭教育輔導、閱讀計畫、課後輔導等表現優異學校，並提到教師加給、鐘點費、行政工作獎金、加班費等金額提高，由縣府籌措財源保障每位教育工作者權益。縣長鍾東錦表示，校長會議中各校提出許多有關行政能力資源的部分，因為縣府財政較為困難，但預算方面教育一定是占比最多，縣府偕同各校定要將小朋友教好，因此上任以來首件要務就是針對教育著手，想方設法要讓孩子在苗栗就近就讀，對家鄉產生情感，將來不管到外地、國外深造都能夠回到苗栗，貢獻一己之力。