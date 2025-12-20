苗草莓文化推廣 歡迎全國各地一起來品嘗

大湖草莓品質香甜可口。 （記者謝國金攝）。

記者謝國金／苗栗報導

草莓季正式展開，苗栗縣大湖地區農會二十日舉辦草莓產業文化推廣計畫「莓好時光 大湖GO」，推廣草莓農特產及採果體驗，邀請全國遊客來到大湖採草莓也到泰安泡溫泉，享受在地美味佳餚，並將苗栗優質伴手禮帶回跟親朋好友分享。

苗栗縣的草莓栽種面積約五一五點三公頃，大湖約有三七四點五六公頃，在各單位及農友們多年來努力與堅持之下，草莓品質香甜可口。今年大湖地區農會特別推出草莓甘(米花)—芋香米、草莓牛奶冰淇淋、大湖酒莊-草莓Q果凍等草莓創新商品，歡迎全國各地一起來品嘗。

二十日縣府秘書長陳斌山、大湖鄉長黃惠琴、農會三巨頭與地方民意表代共同為大湖草莓產業文化推廣計畫活動揭開序幕，現場準備草莓鬆餅點心等，發送給遊客們一嚐甜甜的草莓滋味。

秘書長表示，大湖草莓聲名遠播，吸引國內外遊客體驗採草莓樂趣，除了能在這裡品嘗到最新鮮草莓外，還有許多創新美味料理，另外能再規畫到泰安泡溫泉、到卓蘭品嘗鮮甜當季水果，進以帶動地區發展，邀請全家大小一同出遊。