苗表揚績優官警 縣長感謝辛勞付出

六月十五日警察節即將到來，苗栗縣各界昨（十二）日下午二時在警察局禮堂舉行慶祝大會，由縣長鍾東錦頒獎表揚模範警察李佳騰與績優官警，另由兼任志工大隊長的副議長張淑芬與警友會總幹事戴禮傑，分別表揚熱心志工及致贈加菜金賀節。鍾東錦肯定警察人員的辛勞與貢獻，感謝警眷無私的支持，期許大家繼續朝向「治安平穩、交通順暢、人民安心」的目標穩健邁進。

接受表揚的績優官警與志工有五十六人，包括獲選全國模範警察的苗栗分局偵查隊小隊長林榜鴻，已接受中央表揚；苗栗縣模範警察頭份分局偵查佐李佳騰，李員在一一四至一一五年間主辦及共同偵破十個詐騙集團組織，累計有五十二名犯嫌被移送檢方偵辦，尤其一一四年上半年成功攔阻受騙金額高達八百萬元，高效能打詐遏阻犯罪，對維護社會治安與障人民財產貢獻卓著。

此外，鍾東錦另頒發二人資深績優警察獎章；表揚績優警勤區、刑事績效優良、績優刑責區及少年保護工作績優各五人，失蹤人口查尋與刑事鑑識績優各一人；績優交通警察及幼婦楷模各六人；副議長張淑芬以志工大隊長身分，頒發獎狀及獎金表揚苗栗中隊張秋菊等十八名熱心志工，感謝大家長年辛勞並勉勵志工夥伴持續參與警察公共事務；警友會由總幹事戴禮傑代表理事長朱秋龍，頒贈警察節加菜金，由局長李忠萍代表受贈，強調警友會與各服務站都，將一直是警察最堅強的後盾。