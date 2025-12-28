苗表揚績優社照據點暨志工

苗栗縣政府舉行一一四年度績優社區照顧關懷據點暨志工頒獎表揚活動。



（記者江乾松攝）

為肯定本縣社區照顧關懷據點及志工長期投入基層服務、激勵社會大眾「施比受更有福，予比取更快樂」理念，苗栗縣政府特別辦理一一四年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚活動昨（二十八）日上午九時在苗栗市巨蛋體育館盛大登場。

目前苗栗縣共成立二三一個社區照顧關懷據點，為長者提供健康促進、共餐服務、關懷訪視、電話問安、及社會參與等多元化的服務項目。而苗栗縣全縣志工人數已達四千一百人，每個月受惠人次共計六萬人次，感謝長期犧牲奉獻的志工夥伴，憑藉一股回饋社會的使命感，用最無私的精神，秉持愛與感恩，陪伴並溫暖社會，間接帶動在地長輩願意踏出家門與他人互動，透過參與各式各樣的活動，增進快樂的情緒和充實的生活，達到延緩老化的目的，持續分享精彩的生命力。

活動當日，公開表揚苗栗縣共五個績優社區照顧關懷據點，包含通霄鎮平元社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會、竹南鎮塭內社區發展協會、竹南鎮佳興社區發展協會及西湖鄉龍洞社區發展協會，每個單位頒贈獎勵金各一萬元及獎盃各一座，以及一八五位社區照顧關懷據點績優志工獎，每人頒贈獎勵金各二千元及祝賀狀。

另表揚一八五位社區照顧關懷據點績優志工中，有多位志工年逾八十五歲，其中，西湖鄉龍洞社區發展協會的張賴菊妹女士更高齡達九十三歲，仍熱心參與各項社區關懷活動，以行動展現「活到老、服務到老」的精神。此外，古明育先生、蔡博任先生、庫比餐飲事業有限公司、苗栗縣私立勤曜文理短期補習班及和翊汽車商行慷慨捐贈e+瓦斯自動關閉設備四百個，協助本縣獨居老人提升居家安全，善盡社會責任、攜手政府關懷弱勢的溫暖力量。