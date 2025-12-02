苗警取締違規中巴 整車22名失聯移工一網打盡

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣警方在南庄鄉山區，取締一輛交通違規的中型巴士，意外發現車內有22名失聯移工，原來當地何姓地主要採收野薑，非法雇用這些移工來幫忙，違反就業服務法，被警方依法送辦。

畫面上可以看到，警方前後包夾這輛中型巴士，來自泰國與越南的失聯移工，坐在中型巴士裡面，根本無路可逃，面臨警方的盤查，表情相當尷尬，原本想說這趟工作要做好幾天，他們都帶了不少個人行李，分別從嘉義與彰化出發，搭乘巴士準備要來打黑工賺錢，沒想到錢還沒賺到，通通被警方帶回派出所調查，後續將由移民署專勤隊安排遣返。

