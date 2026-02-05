苗警提高阻詐獎勵機制 每半年遴選最優金融機構再加碼1萬元

苗栗縣警局長李忠萍(中)表揚1月份金融機構阻詐有功人員。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今(5)日舉辦表揚金融機構阻詐、廣播電臺防詐人員暨說明阻詐獎勵新制記者會，表揚今年1月攔阻詐騙金融機構及超商(職)員，並頒發阻詐禮券及禮品，感謝第一線阻詐人員的辛勞付出。縣警局長李忠萍指出，除現行的阻詐獎勵機制外，今年1月起將分別遴選「攔阻件數最高」及「攔阻累計金額最高」各1名金融機構，頒發面額1萬元禮券。

依據警政署打詐儀錶板數據統計，苗栗縣去年1至12月攔阻3億868萬餘元，為全國攔阻金額排名第二縣市(直轄市除外)，成效卓著，前五名詐騙類型分別為假網拍、假投資、假交友(投資詐財)、色情應召詐財及釣魚簡訊。

廣告 廣告

苗栗縣警局刑警大隊指出，隨著詐騙集團手法不斷演進，除誘使被害人臨櫃提(匯)款或設定約定轉帳外，近來更常以「辦理貸款」、「協助投資」、「代辦帳戶」等名義，誘騙民眾前往金融機構申辦帳戶後交付詐騙集團使用，成為詐騙犯罪的重要環節。為因應詐騙手法轉變，苗栗警方持續精進警銀合作機制，將「攔阻交付帳戶」比照攔阻提款、匯款及約定轉帳案件，納入阻詐獎勵機制。

會中表揚1月份阻詐有功金融機構人員，分別為台灣銀行苗栗分行劉宗豪、台新銀行竹南分行范敏晴、合作金庫頭份分行傅琦軒、統一超商西湖門市林嘉琪。

李忠萍指出，今年編列202萬打詐獎金，比去年增加52萬元，目前阻詐獎金依阻詐金額分別頒發4千、6千、8千及1萬元禮券；縣警局規劃採「半年一期」方式，統計轄內各金融機構攔阻詐騙執行成效，從1月起分別遴選「攔阻件數最高」及「攔阻累計金額最高」各1名金融機構，頒發面額1萬元禮券，以提升金融機構行(職)員投入阻詐工作的榮譽感與成就感，更積極投入阻詐。

苗栗縣警局刑警大隊人員說明，提高阻詐獎勵機制，每半年遴選最優金融機構再加碼1萬元禮券。(記者張勳騰攝)

苗栗縣警局長李忠萍致詞時感謝金融機構、超商、地政事務所及員警通力合作，未來將持續強化聯防機制加強打詐，守護縣民荷包。(記者張勳騰攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾狙殺江南 竹聯幫「鬼見愁」吳敦過世

詐團黑吃黑？北市婦人攜700餘萬現金面交車手 半途遭飛車搶匪全數劫走

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

苗栗南苗市場男子持刀砍警 胸部中彈傷重不治

