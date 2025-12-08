苗警福基所新建啟用卻未全面進駐引質疑 縣警局：合署辦公仍有運作

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局福基派出所斥資約4千萬元新建辦公廳舍，並於今年4月落成啟用，議員孫素娥今(8)日總質詢質疑福基所甫落成啟用後未派員警進駐辦公，淪為員警職務宿舍，週休2日更大門深鎖，要求恢復正常勤務運作。苗栗縣警局長王森瑒回應，福基所目前因與公館分駐所合署辦公，並未荒廢未用，未來會持續向中央爭取警力，努力維持警政效能。

孫素娥質詢指出，福基派出所周邊有公館鄉黃金小鎮、穿龍圳等，有許多人質疑，派出所是維持治安，為何大門深鎖？目前白天僅一位女警執勤，週休二日則大門深鎖，此非長久之計，因當地交通量大等因素，有必要恢復福基所正常派駐員警執勤，維護福基、福星、福德、石墻、開礦等5村的治安，不要浪費新建辦公廳舍資源。

廣告 廣告

王森瑒回應，因目前保障員警健康權關係，全國各縣市警局都採聯合服勤方式來運作，福基派出所並未關門，勤務派時段在早上8點到下午6點都有派員，其他時段周邊有編排巡邏勤務，其餘時段則做為員警待命服服勤使用，並非荒廢未使用。

至於如何讓民眾更有感？王森瑒表示，會持續向中央爭取警力，但今年苗栗警力增補為近年來最多，公館分駐所及福基所警力已從15人增至17人，未來會增加巡邏時段密度，同時在警力無法快速及大量補充情況下，努力維持警政效能，並員警健康權。

苗栗縣議員孫素娥，總質詢質疑苗栗警分局福基派出所新建辦公廳舍，今年4月落成啟用，卻未正常派員進駐辦公，淪為員警「職務宿舍」。(記者張勳騰攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

