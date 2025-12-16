苗警結帳還鄉 精準打詐奏效

苗栗縣政府警察局今年六月起結合勞工及青年發展處，針對工作期滿外籍移工推動「結帳還鄉」專案，防制其帳戶淪為詐騙集團洗錢工具，統計下半年涉及人頭帳戶案件的移工，已從上半年的四十四人大幅降至十人。警察局昨（十六）日舉行成果發表會，以數據驗證具體成效，另邀請遭詐騙的外籍學生現身說法分享經驗，同時與兩所大學簽署合作備忘錄宣示「校警合作」，守護外籍學生財產安全。

苗栗縣政府警察局昨日舉行「結帳還鄉」專案成果發表會，局長王森瑒率同刑警大隊長莊恆權、外事科長吳宗整及分局長等幹部出席。由於警局推動專案期間，發現外籍學生可能不諳我國法律，進而成為詐團鎖定目標，會中邀請受害學生現身說法，分享遭詐騙的慘痛經驗，並在縣長鍾東錦見證下，與聯合大學校長侯帝光及育達科技大學副校長龍清勇簽訂「校警合作」備忘錄，攜手守護外籍學生的財產安全，也避免誤觸法令。

今年受邀現身說法的是育達科大生活輔導師武日惠，她二年前還是學生時，被假冒網購平臺與銀行的詐騙集團成員，被要求至ATM操作並提供金融資訊，因對方提供的資訊準確，交談間也頗有「專業素養」，導致她失察誤信而成為人頭帳戶的被害人，之後還頻繁奔波各縣市警局澄清，十分困擾，因此希望以自己不愉快的經驗，提醒外籍學生提高警覺。

鍾東錦表示，中央政府若能協調金管會及金融機構，將外籍移工來台工作期間的銀行帳戶精準管控，讓帳戶在移工工作期滿的同時宣告失效，只要中央一聲令下，全國有效，既不必勞師動眾，還能全面性地圍堵並瓦解詐騙集團，不法分子無從四處流竄，可真正達到釜底抽薪的最佳效果。